СМИ узнали, что Кабмин забрал у Минфина фискальную службу: что это значит

Такое решение существенно усиливает позиции премьера Владимира Гройсмана.
Об этом сообщило издание "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на источники. Такое решение с одной стороны существенно усиливает позиции премьер-министра Владимира Гройсмана, а с другой – нивелирует роль Министерства финансов в правительстве.
"Кабмин все-таки проголосовал за переподчинение ГФС напрямую Кабмину в обход Минфина, по аналогии с Госаудитслужбой. Когда это решение будет юридически оформлено, Гройсман сможет управлять фискалами напрямую, отдельными поручениями, без лишних глаз и контроля", – отмечается в статье.
При этом принятые изменения регламента не позволят Минфину контролировать (и при необходимости блокировать) решения других ведомств о выделении средств или изменении бюджетных программ.
"Теперь мнение Минфина просто будут принимать во внимание. Конечно, прямые изменения госбюджета все еще будут согласовываться с Министерством финансов, но вот изменения внутри бюджетных программ — уже нет. Как и многие другие решения, напрямую не касающиеся бюджета, но имеющие влияние на его расходы или доходы. Условно, если какое-либо ведомство решит увеличить штат, Минфин уже не сможет этому воспрепятствовать, даже если средств на зарплаты для новых сотрудников не будет", – отмечается в статье.
По сути, данное изменение узаконит "дерибан" госбюджета, сделав из Минфина просто министерство бухгалтерии. Из функций у ведомства останутся лишь головная боль бюджетного планирования и составления формул, подчеркивает издание.
Информацию о таких решениях агентству Интерфакс-Украины также подтвердил источник в правительстве. В то же время собеседник агентства рекомендовал дождаться официального опубликования соответствующего решения.
Ранее народный депутат Ефим Звягильский в письме на имя премьер-министра Владимира Гройсмана пожаловался, что Министерство финансов их "послало на х*й".
Напомним, Гройсман и глава Минфина Данилюк поскандалили на заседании правительства. Премьер не разрешил подчиненному открыть вакансию еще одного заместителя.
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