"Узаконили "дерибан" госбюджета": зачем Гройсман отобрал ГФС у Минфина

29 мая 2018, 10:53

Такое решение существенно усиливает позиции премьера Владимира Гройсмана.

У Минфина забрали контроль над ГФС.

На последнем заседании Кабмина было принято решение переподчиненить Государственную фискальную службу (ГФС) напрямую Кабинету министров. Кроме того, Минфин исключили из перечня ведомств, чье согласование является обязательным для документов, которые подают на рассмотрение правительства.

Об этом сообщило издание "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на источники. Такое решение с одной стороны существенно усиливает позиции премьер-министра Владимира Гройсмана, а с другой – нивелирует роль Министерства финансов в правительстве.

"Кабмин все-таки проголосовал за переподчинение ГФС напрямую Кабмину в обход Минфина, по аналогии с Госаудитслужбой. Когда это решение будет юридически оформлено, Гройсман сможет управлять фискалами напрямую, отдельными поручениями, без лишних глаз и контроля", – отмечается в статье.

При этом принятые изменения регламента не позволят Минфину контролировать (и при необходимости блокировать) решения других ведомств о выделении средств или изменении бюджетных программ.

"Теперь мнение Минфина просто будут принимать во внимание. Конечно, прямые изменения госбюджета все еще будут согласовываться с Министерством финансов, но вот изменения внутри бюджетных программ — уже нет. Как и многие другие решения, напрямую не касающиеся бюджета, но имеющие влияние на его расходы или доходы. Условно, если какое-либо ведомство решит увеличить штат, Минфин уже не сможет этому воспрепятствовать, даже если средств на зарплаты для новых сотрудников не будет", – отмечается в статье.

По сути, данное изменение узаконит "дерибан" госбюджета, сделав из Минфина просто министерство бухгалтерии. Из функций у ведомства останутся лишь головная боль бюджетного планирования и составления формул, подчеркивает издание.

Информацию о таких решениях агентству Интерфакс-Украины также подтвердил источник в правительстве. В то же время собеседник агентства рекомендовал дождаться официального опубликования соответствующего решения.

Ранее народный депутат Ефим Звягильский в письме на имя премьер-министра Владимира Гройсмана пожаловался, что Министерство финансов их "послало на х*й".

Напомним, Гройсман и глава Минфина Данилюк поскандалили на заседании правительства. Премьер не разрешил подчиненному открыть вакансию еще одного заместителя.

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Минфин финансы Кабмин ГФС Владимир Гройсман
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