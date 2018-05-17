В Кабмине назвали дату начала монетизации субсидий в Украине

В Украине процесс монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг заработает с 1 января 2019-го.

Такую информацию озвучил глава украинского Кабмина Владимир Гройсман. "Сегодня стоят новые задачи в системе субсидий. Задача — монетизация субсидий для украинских граждан. Министерство социальной политики сегодня работает над этим вопросом. Мы выйдем на монетизацию с 1 января 2019 года", – заявил чиновник.

По мнению премьер-министра, монетизация необходима для того, чтобы ликвидировать любые злоупотребления в системе субсидий. "Мы знаем, что этими государственными ресурсами злоупотребляют те, кто в них не нуждается, и наша задача сегодня — изменить систему таким образом, чтобы эффективно защитить тех, кто нуждается в такой поддержке", — резюмировал Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось о том, что стало известно число украинцев, которые лишатся помощи государства в виде субсидий.