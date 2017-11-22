Социологи выяснили, кого украинцы хотят видеть на посту президента

В десятку возможных кандидитов на должность, в частности, попал Ляшко.

Участники опроса поддержали нынешнего главу государства УНИАН

В Украине, в случае проведения выборов президента в ближайшее время, в первую пятерку кандидатов попали бы нынешний глава государства Петр Порошенко , лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, певец Святослав Вакарчук , бывший министр обороны Анатолий Гриценко и председатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевским международным институтом социологии, социологической группой "Рейтинг" и Центром Разумкова, пишет "Украинская правда".

По данным исследователей, во вторую пятерку вошли лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко, мэр Львова Андрей Садовый, экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко и лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Арсений Яценюк (лидер партии "Народный фронт", бывший премьер-министр — Ред.) получил меньше всего поддержки респондентов среди предложенных кандидатов", — выяснили социологи.

Напомним, в сентябре социологическая группа "Рейтинг" выяснила, что больше 50% молодежи хотели бы уехать из Украины на постоянное место жительства за границу. Ознакомиться с результатами опроса можно здесь.