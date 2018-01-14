Стало известно, как в Чехии суд наказал украинку из Femen за атаку на Земана

Я чувствую себя невиновной, сказала задержанная активистка.

Анжелина Диаш не ощущает никакой вины за содеянное Скриншот

В столице Чехии Праге суд приговорил задержанную украинку из движения Femen — Анжелину Диаш — к условному пятимесячном заключению и высылке из страны за атаку на президента страны Милоша Земана.

Активистка заявила в суде, что не ощущает никакой вины, но принимает вынесенное наказание, так как хочет поскорее вернуться домой, рассказала журналистам ее адвокат Луция Грда, пишет РИА Новости Украина.

"Конечно, я чувствую себя невиновной. Я совершила миролюбивый протест. Я хотела помочь чешскому народу, чтобы он был осторожен и не выбрал снова Земана президентом. С вынесенным наказанием я согласилась, потому что хочу домой", — отметила наша соотечественница.

Ранее сообщалось, что в Чехии полуобнаженная активистка Femen Анжелина Диаш во время президентских выборов на избирательном участке в Праге атаковала Милоша Земана. Узнать больше об инциденте можно здесь.