Столтенберг сказал, когда и где встретится с Порошенко

НАТО продолжит обеспечивать политическую поддержку для Украины, отметил генсек.

Йенс Столтенберг Reuters

Генсек НАТОподтвердил, что 18 февраля встретится с президентомв рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что постоянно встречается с украинским лидером.

"... я разговариваю с ним по телефону. На прошлой неделе мы принимали украинского премьер-министра (Владимир Гройсман — ред.), который посещал НАТО и Североатлантический совет", — отметил политик.

По словам Столтенберга, Альянс продолжит обеспечивать политическую поддержку для нашей страны. "Украина является партнером, и мы высоко ценим партнерство с Украиной", — добавил генсек.

Ранее Йенс Столтенберг говорил, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (пройдет 17-19 февраля) проведет встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в ходе которой ожидается обсуждение ситуации в Украине.