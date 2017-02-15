ЧП в энергетике. Гройсман потребовал снять блокаду на поставку угля, все остальное контролируйте

15 февраля 2017, 18:11

Гройсман считает, что  блокада сегодня — это преступление, именно по части угля, и приведет к остановке метпредприятий в стране.

Владимир Гройсман

Сегодня, 15 февраля, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании правительства ввел чрезвычайное положение в энергетике из-за блокады на Донбассе. 

Премьер-министр Владимир Гройсман еще раз осудил блокирование поставок угля антрацитовой группы с территорий, временно неподконтрольных правительству, собщает Украинская правда.

"Я считаю, что блокада угля это преступление. По крайней мере, что касается угля, о другом не берусь судить", — отметил он.

Гройсман призвал участников блокады ее снять, потому что она угрожает энергетической безопасности Украины.

"Все остальное, пожалуйста, блокируйте, контролируйте, боритесь с контрабандой и в этом вопросе можете на меня рассчитывать", — отметил премьер.

По словам Гройсмана, введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны, пишет УНИАН. 

"Мы будем делать все, и сейчас вводим эти меры, для того чтобы не допустить или минимизировать любые отключения… Мы будем управлять системой таким образом, чтобы минимизировать любые негативные последствия для граждан Украины. Хочу подчеркнуть, что отключения будут происходить только в крайних случаях и мы будем заранее об этом информировать. Сейчас вопрос так не стоит", — сказал после принятия решения премьер-министр Владимир Гройсман. 

"Я считаю, что блокада сегодня — это преступление, именно по части угля… Блокада приведет к остановке металлургических предприятий в стране. В металлургическом комплексе работает 300 тыс. человек… Иначе как подрыв экономики это назвать невозможно", —сказал премьер.

Между тем, вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что в крупнейших промышленных областях (Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская) антикризисные штабы провели заседание для согласования чрезвычайных энергетических мер, которые будут введены.

Однако Зубко подчеркнул, что эти меры коснутся всех областей, которые потребляют электроэнергию.

"Завтра будут даны соответствующие рекомендации, каким образом пересмотреть режимы, обеспечивающие уменьшение потребления в пиковые часы", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести чрезвычайное положение в энергетике из-за блокады на Донбассе.

Напомним, 26 января началась блокада железнодорожных путей, инициаторами которой стали люди, которые называют себя ветеранами АТО.

По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.

Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады. В настоящее время заблокировано три железнодорожных перегона.

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