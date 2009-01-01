Суд арестовал Насирова на два месяца с правом внесения залога в 100 миллионов

Адвокаты не довольны решением суда по избранию меры пресечения Насирову и будут подавать апелляцию.

Насиров с адвокатами в суде. УНИАН

Суд избрал для председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривень.

Таким образом судья Соломенского районного суда города Киева Александр Бобровник частично удовлетворил ходатайство следственных органов, пишет УНИАН.

Кроме того, в случае внесения залога суд обязал Насирова носить электронное устройство контроля, сдать паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу, а также воздержаться от общения с другими фигурантами уголовного производства.

Кроме того, в постановлении говорится о том, что Насиров буже содержаться под стражей с момента провозглашения этого решения и до внесения залога, если такой будет внесен.

Данное постановление суда может быть обжаловано в Апеляционном суде города Киева в течение 5 дней. Стоит отметить, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Таким образом, суд снизил размер залога в 20 раз.

Адвокаты не довольны решением суда по избранию меры пресечения председателю ГФС Роману Насирову и будут подавать апелляцию.

Как заявил журналистам после окончания судебного заседания один из адвокатов Насирова Андрей Кузьменко, что защитники "не довольны, потому что считают это решение незаконным и противоправным и будут отстаивать свою озицию в судебных инстанциях Украины и Европейского суда по правам человека".

Также он выразил сомнение, что у Насирова есть 100 млн грн для залога и подчеркнул, что все свои средства председатель ГФС задекларировал, и эта сумма намного меньше, чем 100 млн грн.

Защитник Насирова также добавил, что глава ГФС не будет вносить залог до решения Апелляционного суда.

"У нас есть 5 дней, чтобы обжаловать постановление Соломенского суда. Насколько мне известно, деньги на данный момент вноситься не будут. Насиров выразил желание обжаловать определение суда в апелляционном порядке".

Кроме того адвокат заявил, что защита будет пытаться перевести Насирова из следственного изолятора в больницу "Феофания". Он пояснил, что поскольку его подзащитный до сих пор не выписан из "Феофании", то он является стационарным больным.

"Мне кажется, что сейчас повторится то, что было позавчера, когда Насирова в течение 4 часов катали и все же привезли в "Феофанию". Я уверен, что сейчас возникнут сложности в отношении его доставки в СИЗО, поскольку он является стационарным больным. Однако я не исключаю, что этот вопрос будет решен путем телефонных звонков", — рассказал Кузьменко.

Отвечая на вопрос журналистов о британском паспорте Насирова адвокат заявил, что такого документа у его подзащитного нет, и вообще нет никаких паспортов, кроме украинских, а потому ему нечего сдавать, кроме украинских документов.

Адвокат также добавил, что он и его коллеги не будут сопровождать Насирова в СИЗО и пытаться воспрепятствовать помещению его туда, поскольку они не будут нарушать постановление суда, которым определено его пребывания в следственном изоляторе.

"Мы никоим образом не собираемся влиять на детективов НАБУ и силовые структуры. И мы не имеем права делать это, поскольку есть определение суда, которое вступило в законную силу", — сказал он.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

Чиновника подозревают в совершении действий, которые нанесли Украине ущерб на сумму 2 млрд гривен.

видео: Національний Корпус