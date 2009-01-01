Суд отобрал у экс-регионала гектар земли в элитном поселке под Киевом

Выделение земельного участка произошло с нарушением требований Земельного кодекса.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевщины.
Правоохранители установили, что решением исполнительного комитета Козинского поселкового совета незаконно передан в собственность гражданину земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома площадью почти 1 га, расположенный в пгт. Козин Обуховского района.
Однако выделение земельного участка произошло с нарушением требований Земельного кодекса Украины, Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" без принятия соответствующего решения сессией поселкового совета, а исполнительный комитет органа местного самоуправления не имеет права на распоряжение землями от имени территориальной громады.
"В дальнейшем, указанный земельный участок у гражданина приобрел бывший народный депутат от "Партии регионов" С.Клюев", — говорится в сообщении.
Прокуратурой Киевской области заявлен иск о признании незаконным и отмене решения исполнительного комитета поселкового совета, признании недействительными государственных актов на право собственности на земельный участок и истребовании его из незаконного владения указанного народного депутата.
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры, иск удовлетворен в полном объеме и в интересах территориальной громады поселка Козин из незаконного владения истребован земельный участок площадью почти 1 га.
Напомним, летом 2015-го лишенный депутатского иммунитета Клюев, через территорию "ЛДНР" сбежал в другое государство.
Ранее, Верховная Рада сняла с него неприкосновенность и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности.
Перед этим таможенники в аэропорту Борисполь не разрешили Клюеву вылететь в Вену.