Территорию под Калиновкой очистили от взрывоопасных предметов, люди могут возвращаться — Гройсман

В 15:00 завершена очистка от взрывоопасных предметов, сообщил премьер-министр.

Взрывы под Калиновкой facebook.com/serega.misura

Территорию вокруг военного склада вблизи Калиновки очистили от взрывоопасных предметов.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в Facebook.

"Очень важная новость из Калиновки. В 15:00 завершена очистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи арсенала, из которым проводилась эвакуация местных жителей. Люди могут возвращаться!" — сообщил премьер.

Напомним, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. По предварительным данным, пострадали два человека.

По данным ГСЧС, в настоящее время ситуация нормализована, происходят одиночные взрывы, которые не представляют угрозы для местного населения.

Информация о пожаре и взрывах на военном складе в Калиновке внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 Уголовного кодекса (диверсия).

Сегодня главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что, по данным следствия, в день взрывов на складе боеприпасов в Калиновке на территории области не было диверсионных групп и беспилотных летательных аппаратов.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что за ситуацию на арсенале в Калиновке должны отвечать высшие должностные лица, включая руководство Генштаба ВСУ.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Взрывы в Калиновке, или Война без линии фронта".