На военном складе под Винницей возобновились взрывы боеприпасов

На военных складах под Калиновкой Винницкой области возобновились взрывы, снаряды продолжают детонировать.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00, 28 сентября, наблюдается одиночная детонация боеприпасов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 2 тыс. 350 чел. и 284 ед. техники, из них от ГСЧС 310 чел. о/с и 88 ед. техн. (в том числе 2 самолета АН-32П), Нацполиции — 394 чел. и 93 ед. техн., Нацгвардии — 227 чел. и 17 ед. техн., Вооруженных сил Украины — 937 чел. и 42 ед. техн., СБУ — 400 чел. и 30 ед. техн., Министерства здравоохранения — 30 чел. и 10 ед. техн., ПАО "Укрзализныця" - 52 чел. и 4 пожарных поезда.

Подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание 7 домов вследствие попадания боеприпасов.

Накануне из региона эвакуировали более 30 тысяч человек и возвращаться домой им теперь не разрешают. Дороги перекрыты. Некоторые пробираются домой пешком.

Спасатели заявляют, чтобы разминировать Калиновку и соседние села им понадобится несколько дней. И до первого октября продлили запрет полетов над местом взрывов, правда радиус закрытого неба сузили, сообщает ТСН.

Стоит отметить, что на складах под Калиновкой до пожара хранились 83 тысяч тонн боеприпасов для танков, самоходных минометов и реактивной артиллерии.

Напомним, вечером 26 сентября стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар. Военная прокуратура квалифицировала случившееся как диверсию.

видео: dsns.gov.ua