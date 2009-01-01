Три года после аннексии Крыма: высокая цена для России — западные СМИ

Путин не приезжал на Воробьевы горы на юго-западе Москвы. Празднование в честь аннексии Крымского полуострова три года назад он оставил народу.

За аннексию Крыма Россия заплатила высокую цену Reuters

Аннексия Крыма и последующие внешние экономические потрясения нанесли существенный вред экономике России

Об этом пишет Эдуард Штайнер в статье "Три года после аннексии Крыма: высокая цена для России", опубликованной на сайте газеты Die Presse, сообщает УНИАН.

Сам Владимир Путин в выходные не приезжал на знаменитые Воробьевы горы на юго-западе Москвы. Празднование в честь аннексии Крымского полуострова три года назад он оставил народу. От Москвы до Новосибирска, от Мурманска до Владивостока на Тихом океане, люди танцевали и пили. И это неудивительно. Спустя три года после аннексии, 78 процентов считают, что она принесла пользу России и нисколько не навредила, согласно результатам опроса, проведенного институтом ВЦИОМ. Уверенность еще никогда не была столь велика. И 89 процентов убеждены, что аннексия пошла на пользу самому Крыму. Только 13 процентов говорят, что Россия своими действиями нарушила международное право и навредила сама себе.

"По силам"

При этом, аннексия и последующие внешние экономические потрясения (прежде всего, санкции Запада) нанесли существенный вред экономике России. Они не были основной причиной двухлетней рецессии в стране. Но, в любом случае, они ускорили резкий спад, который произошел из-за структурного экономического кризиса и падения цен на нефть в период с середины 2014 года. Даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков недавно признал, что аннексия Крыма обременила экономику России. "Это те трудности, та цена, которую должны заплатить действительно все", — сказал он газете "РБК". "Высокая ли цена? Я скажу так: это по силам России и не выходит за рамки ее возможностей".

Что касается фактов, то, согласно оценкам, доступным СМИ, за три года из российского бюджета Крыму было выделено полтора триллиона рублей (около восьми миллиардов евро). Это в полтора раза больше, чем валовой региональный продукт полуострова в 2015 году. Кроме того, бюджет Крыма на 65 процентов состоит из дотаций Москвы, которые ежегодно составляют около одного миллиарда евро. Но Крым не единственный геополитический маневр, который дорого обходится России.

В то же время, быстрой отмены санкций Запада не предвидится. Поэтому в силе остаются и встречные санкции — эмбарго на сельскохозяйственную продукцию Запада. При этом, каждый россиянин теряет 4.400 рублей в год, исключительно из-за этого эмбарго, как показал недавний мониторинг Российской академии народного хозяйства. Так происходит потому, что запрет на ввоз существенно повышает цены на продукты питания.

Какая ситуация в Крыму?

Как живется людям в самом Крыму? Исследования "РБК" показывают, что в настоящее время поставки энергоносителей из России обеспечены, после нескольких отключений в прошлом. В конце прошлого года также был открыт газопровод из России. И в этом году будет введен в эксплуатацию целый ряд новых транспортных сообщений с Россией. Строительство 19-километрового моста между Крымом и материковой частью России, безусловно, займет гораздо больше времени.

В то же время, предприниматели в Крыму жалуются, что адаптация к российским законам и налоговым системам очень дорогостоящая, как в отношении времени, так и финансовых затрат, говорит Андрей Назаров, вице-президент ассоциации предпринимателей "Деловая Россия". Из-за большого количества государственных контрактов, в Крыму активизировались также предприниматели из материковой части России, став конкурентами местных жителей. Но Москва позаботилась о притоке российских туристов на полуострове. В прошлом году их число выросло на 21,2 процента до 5,57 миллиона человек. В большей степени это были государственные служащие, которые отдыхали там за счет государства.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, как далеко зайдет Путин в милитаризации Крыма.