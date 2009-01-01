"Трусливый гопник". Военный эксперт рассказал, как в Кремле "визжат от страха" перед НАТО

Как только появилась призрачная угроза понести ответственность за свои действия, Россия уже "визжит от страха", пишет Тымчук.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
Таким образом он прокомментировал слова спикера министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что, развертывая вооруженные силы в Европе, США инициируют новую гонку вооружений.
"Ранее на эту тему стонали и другие обитатели Кремля. Мол, Россия такая миролюбивая, а проклятые западные агрессоры раздувают новую холодную войну!.. Цинизм и лицемерие путинской России зашкаливает", — написал нардеп.
Он подчеркнул, что менее чем за три года Россия оккупировала Крым, "забив его своими войсками"; "подло вторглась на Донбасс"; сформировала на Донбассе два армейских корпуса; формирует в оккупированном Крыму общевойсковую армию и усиливает флот, что "резко негативно сказалось на безопасности в регионе"; перебросила к западным границам танковую и общевойсковую армии.
"И вот когда НАТО в ответ на весь этот беспредел осуществило всего-то переброску нескольких тактических групп (исключительно на территории своих стран-членов!), Москва взвыла в негодовании...", — пишет он.
"Россия — это наглый и трусливый гопник, который ударился в беспредел, грабя, насилуя и убивая тех, кто показался ему слабее его самого. Но как только появилась призрачная угроза понести ответственность за свои действия, этот гопник уже визжит от страха, брызжа слюной. В этой трусливости и хамстве — вся суть сегодняшней России", — добавил Тымчук.
Напомним, ранее в комментарии "Главреду" эксперты рассказали, как Россия может действовать в ответ на размещение в ряде стран Восточной Европы военных сил НАТО.