"Трусливый гопник". Военный эксперт рассказал, как в Кремле "визжат от страха" перед НАТО

Как только появилась призрачная угроза понести ответственность за свои действия, Россия уже "визжит от страха", пишет Тымчук.

В Кремле «визжат от страха» перед НАТО, считает Тымчук mir24.net

нынешней России зашкаливает уровень цинизма и лицемерия.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

Таким образом он прокомментировал слова спикера министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что, развертывая вооруженные силы в Европе, США инициируют новую гонку вооружений.

"Ранее на эту тему стонали и другие обитатели Кремля. Мол, Россия такая миролюбивая, а проклятые западные агрессоры раздувают новую холодную войну!.. Цинизм и лицемерие путинской России зашкаливает", — написал нардеп.

Он подчеркнул, что менее чем за три года Россия оккупировала Крым, "забив его своими войсками"; "подло вторглась на Донбасс"; сформировала на Донбассе два армейских корпуса; формирует в оккупированном Крыму общевойсковую армию и усиливает флот, что "резко негативно сказалось на безопасности в регионе"; перебросила к западным границам танковую и общевойсковую армии.

"И вот когда НАТО в ответ на весь этот беспредел осуществило всего-то переброску нескольких тактических групп (исключительно на территории своих стран-членов!), Москва взвыла в негодовании...", — пишет он.

"Россия — это наглый и трусливый гопник, который ударился в беспредел, грабя, насилуя и убивая тех, кто показался ему слабее его самого. Но как только появилась призрачная угроза понести ответственность за свои действия, этот гопник уже визжит от страха, брызжа слюной. В этой трусливости и хамстве — вся суть сегодняшней России", — добавил Тымчук.

Напомним, ранее в комментарии "Главреду" эксперты рассказали, как Россия может действовать в ответ на размещение в ряде стран Восточной Европы военных сил НАТО.