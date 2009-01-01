Тука об отказе России от "гуманитарной поддержки" Донбасса: верится с трудом, но боевики в панике

Тука отметил, что не особо верит тому, что Россия отказывается от "гуманитарной поддержки" ЛДНР.

Георгий Тука. sprotyv.info

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал сообщения о том, что Россия отказывается от "гуманитарной поддержки" террористических ЛДНР.

По его словам, на оккупированной территории Донбасса среди боевиков, особенно среди рядового состава, настроение паническое, они боятся, что их сольют, пишет InfoResist.

Он также отметил, что не особо верит тому, что Россия отказывается от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса.

Тука заявил, что эта помощь для боевиков критично важна. Если взять исключительно экономическую составляющую, то это до 80% материального обеспечения этих псевдотоварищей. А если взять военную составляющую, так это 100%", добавив, что не особо верит в правдивость этой информации".

"Если это правда, хотя, честно говоря, я в это с трудом верю, но это каким-то образом укладывается в общую картину призывов Путина о введении миротворцев. И я вчера был с французскими сенаторами на Майорске (КПВВ "Майорск", — ред.), пока там их официальная делегация рассказывала всякие разные официальные вещи, я пошел и разговаривал с людьми. То мне рассказали, что на той стороне действительно настроение паническое, среди боевиков, особенно среди рядового состава. Пока я не готов давать каких-либо оценок всей этой информации для того, чтобы не вляпаться в какую-то дезу", — сказал он.

Напомним, ранее росСМИ сообщали, что с 2018 года Россия прекратит оказывать финансовую поддержку ДНР и ЛНР и направит эти деньги на инфраструктурные проекты аннексированного Крыма и Калининграда.