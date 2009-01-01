Турчинов об успешных испытаниях: украинские ракеты бьют точно в цель, опубликованы фото и видео

Турчинов заверил, что ракеты попали в цель.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отчитался об успешных испытаниях ракетного вооружения украинского производства.

Как сообщает пресс-служба РНБО, в испытаниях принимали участие президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Украины Степан Полторак. В частности, была осуществлена проверка работы системы управления ракетами во время наведения и поражения целей на повышенной дальности.

Турчинов заверил, что ракеты попали в цель.

"Расстояние от точки прицеливания до места попадания составляла всего около 17 метров, это при том, что зона поражения подобной ракеты — 300 метров", — сказал он, пояснив, что это очень хороший результат.

"Главное, что я могу сказать, — украинские ракеты бьют точно в цель", — подчеркнул секретарь СНБО.

Турчинов также объяснил, что еще одной важной задачей испытаний была проверка применения боевой части ракеты и эффективности поражения условных целей.

Точность, эффективность поражения и мощность боевой части ракеты, по словам Турчинова, отвечают всем требованиям военных.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что боевая часть, как и ракета, были произведены на украинских предприятиях. Ученые, производственники и военные отработали слаженно, как единый организм", — добавил он.

Также Турчинов поблагодарил личный состав воинской части, который проводила испытания ракет, и подчеркнул, что "качественное оружие без ее профессионального использования не работает".

Ранее президент Порошенко заявил, что испытания высокоточной управляемой ракеты украинского производства прошли успешно, украинские ракеты попали в намеченные цели.

Фото; Видео: youtube.com; turchynov.com