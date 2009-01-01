Турчинов вспомнил, как в 2014 году пытался "выковырять" беглого Януковича из Крыма

Правда заключалась в том, что я действительно пытался его поймать и привезти в Киев, заявил секретарь СНБО.

Виктор Янукович Reuters

В феврале 2014 года самолет со сбежавшим экс-президентом Виктором Януковичем пытались развернуть, а также отправляли за ним в Крым Арсена Авакова и Валентина Наливайченко с небольшой группой добровольцев из спецназа.

Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

"Правда заключалась в том, что я действительно пытался его поймать и привезти в Киев. Дело в том, что возник юридический казус: нашим законодательством не предусмотрено, что президент может убежать. Согласно Конституции, он может умереть, может заболеть, сойти с ума, и его могут признают недееспособным, может сам подать в отставку. Но понятия "беглый президент" в Конституции нет", — отметил Турчинов.

По словам Турчинова, ему было важно поймать и доставить Януковича в Киев, чтобы заставить его отвечать за свои преступления в суде.

"Я бы нашел "аргументы", чтобы убедить его написать заявление о добровольной отставке и затем, отправил бы в Лукьяновское СИЗО, где он бы ожидал справедливого приговора суда за свои преступления. Была еще одна серьезная опасность. Он мог сесть в любом восточном регионе страны и заявить о переносе туда своей администрации. Это могло бы реально расколоть страну и привести к катастрофическим последствиям. Я смог заблокировать его вылет за пределы страны и заставил посадить вертолет. Но, понятно, что в Донецке, где он приземлился, некому было его задержать. Он с охраной пересел на машины и отправился в Крым. Мы и там пытались его перехватить. Для этого я самолетом отправил в Крым Авакова и Наливайченко, с небольшой группой добровольцев из спецназа. Но они не смогли его выковырять оттуда, так как Янукович спрятался на военно-морской базе РФ, с которой его переправили в Россию", — отметил Турчинов.

Напомним, ранее Турчинов рассказал о событиях на Евромайдане и ответственности Януковича.