У Порошенко назвали провокацией сообщения СМИ об украинских двигателях для ракет КНДР

Каким образом тихо и незаметно можно провести в КНДР огромный двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты, пишет Горковенко.

Запуск ракеты в КНДР Reuters

Данные, изложенные в публикации американского издания The New York Times о якобы причастности украинского предприятия "Южмаш" к успешному запуску ракет КНДР являются провокацией.

Об этом заявил заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко в Facebook.

Горковенко сравнил сообщения в СМИ о том, что межконтинентальные ракеты Северной Кореи якобы имеют украинские комплектующие со скандалом о якобы поставке автоматизированных станций радиотехнической разведки "Кольчуга" в Ирак в 2002 году.

"Теперь серьезно. Каким образом тихо и незаметно можно провести в КНДР огромный двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты и еще и купленный на черном рынке? Представьте! Базар! Что-то вроде "блошиного рынка". Идет министр обороны КНДР и говорит продавцу: "Заверните мне, пожалуйста, несколько вот этих двигателей". Двигатели "Сименс" вот столько следов после себя оставили. Даже верблюд или корова, приобретенные на черном рынке, и те оставляют след. А здесь ракеты для межконтинентальных баллистических ракет", — отметил он.

Кроме того, представитель Администрации президента Украины констатировал, что двигатели для баллистических ракет — это не продукт двойного назначения. "То есть, если двигатель сделан для боевой межконтинентальной ракеты, то он не может, например, вывести на орбиту спутник. Даже колеса, которые все круглые, не ко всем машинам подходят", — объясняет он.

"История с двигателями с "Южмаша" напоминает провокацию типа продажи президентом Леонидом Кучмой радарной системы" Кольчуга ". Тоже говорили и писали много, но фактов до сих пор нет", — резюмировал Горковенко.

Отметим, ранее американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможны благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского завода.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

Госпредприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявил, что никогда не имело и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

Напомним, в 2002 году США обвинили Украину в продаже Ираку нескольких радиолокационных комплексов "Кольчуга". Доказать факт продажи "Кольчуг" Соединенным Штатам так и не удалось даже после проведения военной операции в Ираке.