Ублажение царя. Почему российские соцопросы "рисуют" высокие рейтинги Путина

Вот поддержка "Крымнаша" россиянами, действительно, под 86%, говорит Аркадий Бабченко.

Владимир Путин kremlin.ru

Проводимые в России социологические исследования и опросы не показывают истинный, в то же время почти 90% россиян поддерживают оккупацию Крыма.

Об этом российский журналист, блогер и публицист Аркадий Бабченко рассказал на чате в "Главреде".

"В России социологические институты уничтожены, и все эти опросы являются уже не исследованиями, а лишь еще одним средством пропаганды и ублажения царя — они говорят лишь то, что он хочет услышать", — считает журналист.

"К тому же есть такое понятие, как "спираль молчания", когда девять из десяти человек не согласны с чем-то, а один согласен, но этот один самый активный, его больше всех видно, его точка зрения превалирует везде, и в результате девять человек начинают думать, что это именно они в меньшинстве и попросту замолкают. В итоге, мы сейчас понятия не имеем, какова реальная поддержка Путина", — продолжает блогер.

"Но, тем не менее, его поддержка все же действительно высока. По моим оценкам — процентов 50-60. А вот у "Крымнаша" — действительно под 86%", — добавил публицист.

Комментируя вопрос, как сейчас в России обычные граждане воспринимают историю с "возвращением" украинского полуострова, Аркадий Бабченко заметил: "Эйфория ("Крымнаша" — Ред.) прошла, но поддержка Крыма все равно стабильно высокая. Крым в России считают российским, несмотря ни на что, и это факт".

Напомним, ранее журналист рассказал, что будет "после" Путина.

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