Участники блокады на Донбассе пригрозили перекрыть ж/д-сообщение Украины с РФ

Мы планируем расширение по железнодорожным трассам, по которым к нам завозят продукцию из России, заявил Семенченко.
Об этом заявил участник блокады, народный депутат Украины Семен Семенченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
Отвечая на вопрос о возможности блокирования автомобильных трасс, Семенченко сказал: "Мы планируем расширение по железнодорожным трассам, по которым к нам завозят продукцию из России. По автомобильным трассам это сделать будет тяжелее. Там надо больше людей, и существует большая вероятность провокаций".
По его словам, в настоящее время блокада не охватывает лишь одно железнодорожное направление, связывающее контролируемую правительством территорию и ОРДЛО — проходящее через пгт Станица Луганская Луганской области. "Остался один действующий железнодорожный путь — заходящий на нашу территорию в Станице Луганской и выходящий на Валуйки. На сегодня у нас перекрыто все, кроме этого пути", — сказал Семенченко.
Подробнее о ситуации на Донбассе читайте в материале "Блокада дошла до верхов: развязка близка?".