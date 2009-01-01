Участники блокады на Донбассе пригрозили перекрыть ж/д-сообщение Украины с РФ

Мы планируем расширение по железнодорожным трассам, по которым к нам завозят продукцию из России, заявил Семенченко.

Блокада на Донбассе realist.online

Участники блокады железнодорожного сообщения между контролируемыми государственной властью территориями и отдельными районами Донецкой и Луганской областей намерены заблокировать также сообщение Украины с РФ.

Об этом заявил участник блокады, народный депутат Украины Семен Семенченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о возможности блокирования автомобильных трасс, Семенченко сказал: "Мы планируем расширение по железнодорожным трассам, по которым к нам завозят продукцию из России. По автомобильным трассам это сделать будет тяжелее. Там надо больше людей, и существует большая вероятность провокаций".

По его словам, в настоящее время блокада не охватывает лишь одно железнодорожное направление, связывающее контролируемую правительством территорию и ОРДЛО — проходящее через пгт Станица Луганская Луганской области. "Остался один действующий железнодорожный путь — заходящий на нашу территорию в Станице Луганской и выходящий на Валуйки. На сегодня у нас перекрыто все, кроме этого пути", — сказал Семенченко.

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