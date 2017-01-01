В 2018 году украинцы заплатят за работу Рады почти 2 млрд гривень

На зарплату депутатов, их помощников, а также всех сотрудников Аппарата Рады в 2018 году предусмотрено 981 млн гривень.

Депутаты все дороже обходятся украинцам zakarpattya.net.ua

В 2018 году содержание Верховной Рады Украины будет увеличено до 1 млрд 724 млн гривень, причем в госбюджете заложено увеличение финансирования Аппарата Рады до 1 млрд 724 млн гривень, что на 40% больше, чем в 2017 году.

В соответствии с законом о госбюджете, обнародованном на сайте парламента, на зарплату депутатов, их помощников, а также всех сотрудников Аппарата Верховной Рады предусмотрено 981 млн гривень (на 40% больше, чем в 2017 году).

На освещение деятельности парламента в СМИ и поддержку газеты "Голос Украины" предусмотрено 61,5 млн гривень.

В законе о государственном бюджете на 2018 год заложен рост доходов на 19% с 771,2 млрд гривень до 917,8 млрд гривень (в т.ч. общего фонда на 20% — с 702 млрд гривень до 842,8 гривень).

Расходы госбюджета в 2018 году вырастут на 17,9% с 841,4 млрд гривень до 991,7 млрд гривень (в т.ч. общего фонда на 18,3% - с 768 млрд гривень до 908,5 гривень).

Напомним, депутаты Рады приняли государственный бюджет на 2018 год поздним вечером 7 декабря. "За" проголосовали 267 народных избранников.