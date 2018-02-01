В АП заплатили автомобилистам за срыв "Марша за импичмент" — Саакашвили

Глава "Авто Евро Силы" получил деньги от Администрации президента, заявил экс-глава Одесской ОГА.

Саакашвили выдвинул новое обвинение против АПУ Reuters

С целью срыва "Марша за импичмент" руководство общественной организации "Авто Евро Сила" вступило в сговор с Администрацией президента, заявил экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили

Он подчеркнул, что акция "Авто Евро Силы" намечается на Крещатике 4 февраля одновременно с запланированным "Маршем за импичмент".

"Причем в последний момент организаторы изменили время и назначили начало акции так, чтобы она совпадала с нашим... маршем за отставку Порошенко. У меня есть точная информация, что глава "Авто Евро Силы" получил деньги от Администрации президента для того, чтобы помешать нашему маршу", — написал он в Facebook.

Политик добавил, что на Крещатике выставили железные конструкции, чтобы организаторы марша не смогли поставить сцену.

"Я хочу, чтобы рядовые участники "Авто Евро Силы", которым я симпатизирую, знали о сговоре между руководителем организации и людьми Порошенко", — заявил он.

В свою очередь руководитель ОО "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич в комментарии "Украинской правде" назвал обвинения Саакашвили абсолютной профанацией и подменой фактов.

"Это абсолютная профанация, это подмена фактов, и он (Саакашвили — ред.) будет отвечать за это публично. Этот скандал мы так просто не оставим", — заявил Ярошевич.

По его словам, он не имел контактов с Администрацией президента и не планирует их иметь.

"Мы общественная организация, мы вне политики. Мы добиваемся своих интересов сугубо правовым путем и не идем ни на какие договорняки", — сказал руководитель "Авто Евро Силы".

Он также заявил, что в пятницу ему угрожал народный депутат Юрий Деревянко, о чем представители ОО уже подали заявление в полицию.

"Вчера у меня была встреча с Деревянко, где Деревянко мне угрожал, что он будет вести свою акцию вопреки всем договоренностям. И если машины будут стоять у него на пути, то они все пострадают", — утверждает Ярошевич.

"Мы будем сегодня просить Нацполицию о выделении нам охраны от таких неадекватных руководителей как Деревянко и Саакашвили", — добавил он.

Напомним, что 26 января Апелляционный суд Киева определил Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00, который действует до 5 февраля.

После ареста Саакашвили грозился новыми акциями протеста.