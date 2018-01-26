Суд отправил Саакашвили под ночной домашний арест

26 января 2018, 16:31

Суд возложил на экс-президента Грузии дополнительные процессуальные обязанности.

Саакашвили отправили под ночной домашний арест

В пятницу, 26 января, Апелляционный суд Киева отправил под домашний арест бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Суд удовлетворил частично жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции относительно неизбрания никакой меры пресечения лидеру "Движения новых сил" и установил ему меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 до 7.00 следующего дня, пишет УНИАН со ссылкой на соответствующее решение председательствующего судьи Апелляционного суда Киева Олега Присяжнюка.

"Удовлетворить частично. Применить к Михеилу Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно с 22.00 до 7.00 следующего дня", — заявил он.

Также суд возложил на Саакашвили дополнительные процессуальные обязанности, а именно прибывать по требованию к прокурору, следователю или в суд, а также не покидать город Киев без разрешения прокурора.

В то же время, какие еще процессуальные обязанности возложил суд, пока неизвестно, поскольку после оглашения требования не покидать Киев сам Саакашвили и его сторонники в зале судебного заседания начали кричать и шуметь, не соглашаясь с решением суда.

Таким образом, неизвестно, на какой срок действует решение Апелляционного суда и обязан ли будет Саакашвили носить электронный браслет.

Напомним, 5 декабря 2017 года правоохранители в центре Киева задержали Саакашвили, однако его сторонники освободили его из автозака.

11 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Саакашвили в виде круглосуточного ареста сроком на два месяца. Апелляционный суд Киева четыре раза — 22 декабря 2017 года, 3 января, 11 января и 19 января 2018 года — переносил рассмотрение апелляционной жалобы на вышеуказанное решение суда.

Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

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суд Саакашвили домашний арест
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