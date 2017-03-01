В Европарламенте обнародовали дату рассмотрения безвиза для Украины

Европарламент намерен рассмотреть украинский вопрос 5 апреля.
Такая информация содержится в регистрационной карточке законопроекта, пишет Европейская правда.
Согласно информации, Европарламент намерен рассмотреть украинский вопрос 5 апреля.
Стоит отметить, что еще 15 декабря Европарламент обнародовал индикативную дату рассмотрения вопроса безвизового режима для Украины — 3 апреля, однако в тот же день убрал ее.
С того времени и до 2 марта в регистрационной карточке законопроекта вообще не было раздела "Прогнозы".
Напомним, 2 марта Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) на встрече в Брюсселе формально должна одобрить решение о визовой либерализации для Украины.
Окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состоятся на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдет 11 мая.
После согласования документа в рамках триалога, в апреле его должны рассмотреть в Европарламенте, в мае — одобрить в Совете ЕС.
Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.