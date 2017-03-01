В Европарламенте обнародовали дату рассмотрения безвиза для Украины

Европарламент намерен рассмотреть украинский вопрос 5 апреля.

Европейский парламент обнародовал индикативную дату рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для Украины.

Такая информация содержится в регистрационной карточке законопроекта, пишет Европейская правда.

Согласно информации, Европарламент намерен рассмотреть украинский вопрос 5 апреля.

Стоит отметить, что еще 15 декабря Европарламент обнародовал индикативную дату рассмотрения вопроса безвизового режима для Украины — 3 апреля, однако в тот же день убрал ее.

С того времени и до 2 марта в регистрационной карточке законопроекта вообще не было раздела "Прогнозы".

Напомним, 2 марта Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) на встрече в Брюсселе формально должна одобрить решение о визовой либерализации для Украины.

Окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состоятся на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдет 11 мая.

После согласования документа в рамках триалога, в апреле его должны рассмотреть в Европарламенте, в мае — одобрить в Совете ЕС.

Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.