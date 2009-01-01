В Евросоюзе рассказали, когда вступит в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС

Решение уже было принято в Брюсселе и сейчас все выполняется согласно плану, подчеркнул Мингарелли.

В Евросоюзе рассказали о безвизе politeka.net

Безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступит в силу до конца июня.

Об этом заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, сообщает УНИАН.

Таким образом дипломат ответил на вопрос, не будут ли выдвинуты возражения относительно предоставления Украине безвизового режима, учитывая президентские выборы во Франции, первый тур которых состоится 23 апреля.

"Я надеюсь, что нет. В принципе, решение уже было принято в Брюсселе и сейчас все выполняется согласно плану. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен", — заявил Мингарелли.

Также посол проинформировал о требованиях, которые украинцы с биометрическими паспортами должны соблюдать при пересечении границы стран Шенгенской зоны после введения безвизового режима с Евросоюзом.

"К ним будут относиться как к любым гражданам третьих стран (не членов ЕС). Поэтому если представители пограничного контроля будут иметь некоторые сомнения, они могут задать несколько вопросов об оплате каких-либо мест проживания, имеют ли они достаточное количество средств с собой, и если они не смогут доказать это, как в случае с любым гражданином третьих стран, им могут отказать во въезде. Но их будут рассматривать как граждан из любой третьей страны, имеющей безвизовый режим с ЕС", — заявил Мингарелли.

Напомним, 9 марта в Брюсселе профильный комитет Европарламента поддержал законодательную инициативу о предоставлении Украине безвизового режима.