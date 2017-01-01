В ГПУ не смогли опровергнуть документы Al Jazeera о "деньгах Януковича"

Вопросом обнародованного судебного решения должно заняться СБУ, заявили в прокуратуре.
Заместитель генпрокурора Евгений Енин отметил, что данный документ должен расследоваться СБУ, сообщает Укринформ.
"Хочу отметить, что сейчас мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить тот документ, который был обнародован в ходе расследования Al Jazeerа. Обращаю ваше внимание, что обнародованный документ не содержит ни подписей, ни печати, ни уникального судебного номера. Хотел бы отметить, что в нашем государстве, как и в любой другой стране, есть порядок обращения с секретными документами. В нашем государстве данный вопрос находится в компетенции Службы безопасности Украины. То есть, еще раз обращаю внимание: мы ни подтверждаем, ни опровергаем реальную природу обнародованного документа. Это будет сделано соответствующими органами несколько позже", - сказал Енин.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны 1,5 млрд долл. в период с 2012-го по 2014 год. Al Jazeera ссылался на решение Краматорского районного суда, согласно которому в период с 2012 по 2014 год ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний.
В 2014 году Гонтарева ушла с должности председателя совета директоров ICU и продала свою долю в компании.