В ГПУ не смогли опровергнуть документы Al Jazeera о "деньгах Януковича"

Вопросом обнародованного судебного решения должно заняться СБУ, заявили в прокуратуре.

В Генпрокуратуре не смогли дать объяснение обнародованному телеканалом Al Jazeera документу о выводе беглым экс-президентом Виктором Януковичем 1,5 млрд долларов из Украины при помощи украинской инвестиционной компании ICU (Investment Capital Ukraine).

Заместитель генпрокурора Евгений Енин отметил, что данный документ должен расследоваться СБУ, сообщает Укринформ.

"Хочу отметить, что сейчас мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить тот документ, который был обнародован в ходе расследования Al Jazeerа. Обращаю ваше внимание, что обнародованный документ не содержит ни подписей, ни печати, ни уникального судебного номера. Хотел бы отметить, что в нашем государстве, как и в любой другой стране, есть порядок обращения с секретными документами. В нашем государстве данный вопрос находится в компетенции Службы безопасности Украины. То есть, еще раз обращаю внимание: мы ни подтверждаем, ни опровергаем реальную природу обнародованного документа. Это будет сделано соответствующими органами несколько позже", - сказал Енин.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны 1,5 млрд долл. в период с 2012-го по 2014 год. Al Jazeera ссылался на решение Краматорского районного суда, согласно которому в период с 2012 по 2014 год ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний.

В 2014 году Гонтарева ушла с должности председателя совета директоров ICU и продала свою долю в компании.