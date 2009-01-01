В Тбилиси возмущены: в Украине изобразили карту Грузии без Абхазии и Южной Осетии

В украинский МИД будет направлена нота протеста, написал Корчилава.

Флаги Грузии и Украины, иллюстрация Подробности

В Одессе на брифинге прокуратуры на заднем фоне изобразили карту Грузии без оккупированных Абхазии и

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший пресс-атташе грузинского посольства в Украине Бачо Корчилава.

В то же время он уточнил, что после инцидента поговорил с послом Грузии в нашей стране Гелой Думбадзе, на протяжении дня в украинский МИД будет направлена нота протеста.

"Мне хочется спросить — господин Матиос (главный военный прокурор Анатолий Матиос — Ред.), уважаемые знакомые мне многие прокуроры — это ваше официальное мероприятие, но что это такое?", — задался вопросом Корчилава.

Напомним, в начале ноября 2015 года стало известно, что в Беларуси продают польские глобусы, где часть Украины — Крым и Донбасс — обозначены, как территория Российской Федерации.