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В Тбилиси возмущены: в Украине изобразили карту Грузии без Абхазии и Южной Осетии

Сегодня, 12:58

В украинский МИД будет направлена нота протеста, написал Корчилава.

Украина - Грузия, флаги
Флаги Грузии и Украины, иллюстрация Подробности
В Одессе на брифинге прокуратуры на заднем фоне изобразили карту Грузии без оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший пресс-атташе грузинского посольства в Украине Бачо Корчилава.

В то же время он уточнил, что после инцидента поговорил с послом Грузии в нашей стране Гелой Думбадзе, на протяжении дня в украинский МИД будет направлена нота протеста.

"Мне хочется спросить — господин Матиос (главный военный прокурор Анатолий Матиос Ред.), уважаемые знакомые мне многие прокуроры — это ваше официальное мероприятие, но что это такое?", — задался вопросом Корчилава.

Напомним, в начале ноября 2015 года стало известно, что в Беларуси продают польские глобусы, где часть Украины — Крым и Донбасс — обозначены, как территория Российской Федерации.

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Матиос, Грузия, прокуратура, Корчилава, Абхазия, Южная Осетия, карта
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