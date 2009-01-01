В МИДе сказали, когда на Донбассе возможно длительное перемирие

Вчера в Берлине прошла встреча дипломатов в "нормандском формате".

МИД Украины, иллюстрация ZN.UA

Первый замминистра иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что на Донбассе длительное перемирие возможно тогда, когда об этом лично распорядится президент России

Об этом он рассказал в Берлине после переговоров в "нормандском формате" (Украина, Франция, РФ, Германия), пишет Укринформ.

В то же время чиновник подчеркнул, что основной задачей встречи 30 мая было заслушать доклады о деятельности четырех "минских" рабочих групп.

"Их руководители, а также спецпредставитель ОБСЕ по Украине (глава Трехсторонней контактной группы) Мартин Сайдик, также приняли участие в переговорах", — добавил дипломат.

При этом стороны попытались найти решение вопросов, на которых "застряли" рабочие группы в Минске. "Мы обсудили все проблемы и попробовали им (группам) найти путь там, где завершается компетенция ОБСЕ. Это и есть основная цель нашего механизма", — отметил он.

По его словам, во время мероприятия украинская сторона предложила объявить очередной (десятый) "режим тишины", но "попросить или потребовать (как угодно можно называть) от российской стороны, чтобы президент Путин лично настаивал".

"Cамым эффективным и продолжительным из предыдущих девяти "режимов тишины" был тот, когда два года назад, перед 1 сентября, Путин "отдельно, персонально" сказал об этом, и его "почему-то" послушались", — напомнил Пристайко.

Также замминистра сказал, что основной месседж украинской стороны на переговорах заключался в том, что нужно, прежде всего, прекратить стрелять, убивать людей. Между тем французские и немецкие партнеры порой стараются в некоторых моментах "подтолкнуть Украину к выполнению вещей, которые не стоят на первых местах в нашем списке задач".

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести саммит лидеров стран "нормандской четверки" (она, президенты Украины, Франции и РФ — Петр Порошенко, Эммануэль Макрон и Владимир Путин) для обсуждения войны на Донбассе.