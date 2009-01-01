В минфине США анонсировали усиление санкций против России из-за агрессии в Украине

Более суровые ограничительные меры будут введены в конце ноября.

США и Россия, иллюстрация joinfo.ua

В министерстве финансов США сообщили, что с 28 ноября, которые были наложены из-за, будут усилены.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Издание уточнило, что более суровые ограничительные меры отразятся на условиях финансирования российских компаний, находящихся под санкциями, со стороны американских юридических или физических лиц, а также с территории США.

Для таких российских компаний с энергетического сектора срок, на который им могут быть предоставлены кредиты, сократится до 60 дней с нынешних 90, а для подсанкционных компаний из финансового сектора — до 14 дней с 30.

"Среди оснований для усиления ограничений есть недавно принятый закон о санкциях в отношении России… Этот документ стал частью более широкого законодательного пакета, который ввел санкции также против Ирана и Северной Кореи", — говорится в статье.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза утвердил решение продлить на шесть месяцев санкции против лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.