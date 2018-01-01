В НФ объяснили Путину, что Украина не примет тайных планов по Донбассу и Крыму

Яценюк призвал не попадать в "переговорную ловушку" Кремля.

Лидер "Народного фронта" прокомментировал инициативы РФ, обнародованные Путиным во время встречи с Трампом в Хельсинки.

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк подчеркивает, что Украина не примет никаких тайных планов в отношении Донбасса и Крыма, которые были инициированы российской стороной на встрече президентов РФ и США в Хельсинки.

"Переговорные предложения президента Путина - это всегда обман. Советуем всем партнерам не иметь никаких иллюзий относительно "новых" и "интересных" идей, которые Россия предложила на встрече в Хельсинки", - написал Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

"За этими идеями видно старое и хищное нутро агрессора, которому доставляет удовольствие насмешка над свободным миром. Большинство предложений, о которых известно, имитируют путь к решениям. Это переговорная ловушка", - убежден он.

Арсений Яценюк подчеркнул: "Украина не примет никаких тайных планов в отношении Донбасса и Крыма. Украина имеет политическое, моральное и человеческое право требовать от партнеров с Запада твердо придерживаться цивилизованных принципов международных отношений. Моральное равенство с агрессором - это худший из возможных ударов массового поражения в отношении самих себя".

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