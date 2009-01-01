В Раде нардепа заставили выступать на украинском языке: видео

В украинском парламенте очередной нардеп оказался внутри языкового инцидента

Народный депутат Антон Киссе Рупор Одессы

Сегодня, в среду, 15 ноября, во время пленарного заседания Верховной Рады Украины вице-спикер Оксана Сыроид (партия "Самопомощь") заставила народного депутата Антона Киссе (партия "Наш край") говорить на украинском языке.

Видео инцидента, произошедшего во время объявления заявлений от фракций, опубликовано на YouTube.

После того, как к трибуне подошел Киссе и начал говорить на русском, Сыроид немедленно заявила ему, что он должен разговаривать в Верховной Раде только на украинском языке.

В ответ нардеп сказал, что сейчас не говорит на государственном языке, но посещает лингвистические курсы и уже через месяц попытается выступить как положено.

Сыроид разрешила Киссе говорить на русском только одну минуту, а потом выключила ему микрофон на трибуне.

Нардеп пытался уговорить ее позволить закончить выступление, однако Сыроид снова сказала, что если он хочет продолжить, то должен говорить на украинском языке.

После недолгого спора, Киссе все же начал говорить на ломаном украинском.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что Оксана Сыроид потроллила нардепа от "Оппозиционного блока".