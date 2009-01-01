В России уничтожены два бывших офицера СБУ-предателя из Крыма — журналист

Оба злоумышленника получили от минобороны РФ медали за предательство Украины, отметил Бутусов.

Российские военные, иллюстрация фото: uainfo.org

В понедельник, 28 августа, вбывшие сотрудники-офицеры спецподразделения СБУ "Альфа" из Крыма, которые во времяперешли на сторону оккупантов.

Об этом журналист Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что предателей минобороны РФ даже наградило медалями "За возвращение Крыма", в нашей стране они объявлены в розыск за дезертирство.

"По данным российских СМИ, на окраине Хасавюрта, в далеком российском Дагестане местные партизаны атаковали группу спецназа ФСБ РФ. Два российских силовика были уничтожены на месте", — отметил аналитик.

Бутусов утверждает, что ими оказались бывшие сотрудники спецподразделения СБУ — подполковник Александр Байбутлов, 1.11.77 года рождения, из Севастополя, а также подполковник Денис Ракицкий, 6.08.77 года рождения, из того же города.

"Оба предателя вместе закончили Севастопольский военно-морской институт имени Нахимова, а в марте 2014-го проходили службу в Центре специальных операций СБУ в Севастополе. Ракицкий был командиром группы в отделе, Байбутлов — был главным специалистом отдела", — добавил журналист.

"В марте 2014-го Ракицкий и Байбутлов отказались выполнять приказы командования, перешли на сторону врага. В 2016-м в награду за предательство награждены медалью МО РФ "За возвращение Крыма", — подчеркнул автор.

"Для проверки лояльности и преданности оккупантам, их подразделение, перешедшее в состав ФСБ РФ, начали постоянно направлять для участия в карательных операциях в Чечню и Дагестан", — говорится в сообщении.

Ранее Главное управление разведки Минобороны утверждало, что командование российской армии в Крыму заставляет бывших украинских военнослужащих увольняться с военной службы.