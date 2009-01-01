В штабе АТО опровергли информацию о задержании Россией украинского военного

Штаб АТО отрицает задержание российскими пограничниками украинского военнослужащего Вооруженных сил за нарушение границы в Луганской области.

В ВСУ не подтверждают задержание военного gs.sloboda.net

Украинские военные не подтверждают задержание военнослужащего на российской территории.

Об этом говорится в материале ТСН.

Накануне в пограничной службе ФСБ заявили, что мужчина, который оказался по ту сторону границы России с Луганщиной, назвался военнослужащим Вооруженных сил Украины. Российские силовики сейчас якобы проверяют, каким образом он попал на российскую территорию.

В свою очередь штаб антитеррористической операции отрицает задержание российскими пограничниками украинского военнослужащего Вооруженных сил за нарушение границы в Луганской области.

Об этом "Українським Новинам" сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Речь идет не о пограничнике, а о военнослужащем ВСУ. Во-вторых, пока проверяем эту информацию", — сказал он.

По его словам, на данный момент штаб АТО опроверг задержание.

Ранее сообщалось, что в России суд арестовал двух украинских пограничников, которые, патрулируя учаток границы в Сумской области, попали в руки ФСБ.