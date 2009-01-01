В Совете Европы напомнили: Россия ответственна за полное прекращение огня на Донбассе

8 ноября 2017 Комитет министров Совета Европы вопреки противодействию России принял новое комплексное решение по ситуации в Украине.

Совет Европы av.coe.int

Комитет министров Совета Европы вопреки противодействию России подчеркнул ответственность России за выполнение Минских соглашений, и в частности, за полное прекращение огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, пишет УНИАН.

Отмечается, что 8 ноября 2017 Комитет министров Совета Европы вопреки противодействию России принял новое комплексное решение по ситуации в Украине.

В частности, в документе отмечены достижения Украины на пути реформ, подтверждена преданность Совета Европы территориальной целостности Украины.

"Решение подчеркивает ответственность России за выполнение Минских договоренностей, прежде всего о прекращении огня и отводе войск, вооруженных формирований и военной техники, и призывает к их полной и быстрой имплементации", — заявили украинские дипломаты.

Также отмечается, что Комитет министров подтвердил свою приверженность полному выполнению всех принятых ранее решений по ситуации в Украине.

В этой связи говорится, что речь идет о последнем решении от 3 мая 2017 по ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина). В этом решение Комитет министров признал ответственность России в соответствии с международным гуманитарным правом и международным правом в области прав человека, призвал власти РФ выполнять свои обязательства и прекратить репрессии.

"Приветствуем внимание, уделенное в решении необходимости надлежащей защиты гражданского населения, страдающего в результате конфликта, вызванного агрессией России против нашего государства", — подчеркнули в МИД.

"Поддерживаем призыв Совета Европы обеспечить беспрепятственный доступ для гуманитарных организаций к временно оккупированным территориям. Рассчитываем, что Россия примет надлежащие меры для обеспечения такого доступа, прежде всего на территорию отдельных районов Луганской и Донецкой областей", — заявили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что, оценивая динамику беспрецедентно масштабных преобразований в Украине, Комитет министров признал прогресс в реформировании судебной власти, обновлении судейского корпуса и отборе новых судей Верховного Суда Украины.

Как отметили в МИД, также высоко оценено начало деятельности в Украине трех новых антикоррупционных органов - Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства по предотвращению коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Комитет министров отдельно приветствовал инициативу президента Украины Петра Порошенко о создании Антикоррупционного суда, а также отметил ратификацию украинской стороной протокола №15 и протокола №16 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Дипломаты сообщили, что Совет Европы положительно оценил прогресс в области децентрализации, в частности, в таких важных сферах, как фискальная децентрализация и объединения общин.

"Украинская сторона признательна Комитету министров Совета Европы за положительную оценку прогресса, достигнутого нашим государством в реализации реформ на ряде направлений, имеющих решающее значение для соблюдения прав человека, укрепления демократических институтов и обеспечения верховенства права", — говорится в сообщении.

"Отмечаем включенные в решение рекомендации по поводу дальнейших шагов, которые должны быть приняты украинской стороной для приведения национального законодательства и правоприменительной практики в полное соответствие со стандартами Совета Европы и соответствующих требований Европейской конвенции по правам человека. Украина как ответственный член Совета Европы продолжит работу на определенных Комитетом министров направлениях", - завили дипломаты.

Кроме того, украинская сторона высоко ценит выраженную в решении готовность Совета Европы и в дальнейшем предоставлять помощь украинской власти в этой работе и реализации амбициозных реформ, в частности, в контексте нового плана действий Совета Европы для Украины.

"Украинская сторона приветствует принятие Комитетом министров СЕ этого решения и рассматривает его как очередной шаг на пути борьбы с российским агрессором, восстановления территориальной целостности нашего государства и имплементации программы реформ", — подытожили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что Российскую Федерацию могут уже в ближайшее время исключить из Совета Европы.