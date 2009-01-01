Сегодня, 10:45 RSS

В Украине впервые пройдет заседание Парламентской ассамблеи НАТО

Сегодня, 10:14

Наша страна находится на правильном евроатлантическом пути, считает Ирина Геращенко.

Украина, НАТО
Флаги НАТО и Украины, иллюстрация nato.int
Зампредседателя Верховной Рады, член Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что в 2020 году в Украине впервые состоится заседание Парламентской ассамблеи НАТО (межпарламентская организация стран-членов Альянса).

Об этом она написала на своей странице в Facebook, ссылаясь на сведения председателя парламентской делегации в ПА организации, нардепа Ирины Фриз.

В то же время народная избранница подчеркнула, что Украина находится на правильном евроатлантическом пути.

"Впервые в 2020 году в Украине пройдет Парламентская ассамблея НАТО. Прекрасная работа нашей делегации ПА НАТО в Бухаресте, где сегодня (8 октября — Ред.) было принято это решение", — говорится в сообщении.

Ранее государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан выразил мнение, что нет причин отказывать Украине во вступлении в НАТО, "вопрос только — когда".

Теги:  
Украина, НАТО, Ирина Геращенко, Фриз, ПА НАТО, Парламентская ассамблея НАТО
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...