В Венгрии на трассе грузовик "раздавил" украинцев: фото

Инцидент произошел на автобане "М-3".
В понедельник, 11 июня, фургон с венгерскими госномерами сбил насмерть двух мужчин-украинцев в районе города Эгер (Венгрия).
Соответствующее сообщение опубликовал портал Mukachevo.net. Согласно обнародованным данным, от полученных повреждений мужчины скончались на месте.
Происшествие произошло на автобане "М-3". По данным венгерских правоохранителей, грузовик с украинскими номерами остановился на полосе аварийной остановки. По всей видимости, вынужденная остановка была вызвана технической неисправностью.
Затем водитель и пассажир вышли из кабины – для того, чтобы осмотреть свое транспортное средство. Однако их практически сразу сбил фургон с венгерской регистрацией.
Направление автобана "М-3" на Мишкольц было перекрыто. Сейчас на месте происшествия работает экспертная группа и правоохранители.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в России попал в ДТП автобус с украинцами.
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