Появились новые детали и видео с места жуткого ДТП на Львовщине

В аварии, которая произошла утром 23 мая возле села Вербляны Бусского района на дороге Киев — Чоп во Львовской области, погибли шесть человек.

На месте ДТП было установлено, что микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter врезался в заднюю часть фуры, перевернулся и влетел в кювет.

"Вследствие ДТП шесть человек погибли на месте происшествия, еще трое доставлены в больницу… медики устанавливают степени тяжести их травм", — отметили на сайте Национальной полиции.

Все погибшие - пассажиры Mercedes, еще один пассажир и водитель микроавтобуса получили травмы. Одного пострадавшего пришлось вырезать из поврежденного авто с помощью спецоборудования.

По данным ТСН, все погибшие и потерпевшие возвращались из Чехии с заработков.

Причины аварии пока не установлены.