В зоне АТО сложная ситуация, боевики оживляются

Вчера на Донбассе террористы, в частности, били из танка.

Боевики на Донбассе, иллюстрация timeua.com

За прошлые сутки, 14 ноября, вбоевики 23 раза нарушили, в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военнослужащих, угрозы их жизни нет.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что ситуация остается сложной, противник наращивает огневую активность вдоль всей линии соприкосновения, все чаще использует запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

"Около десяти вооруженных провокаций были осуществлены с использованием артиллерии, минометов и танка. Кроме того, боевики обстреливают прифронтовые населенные пункты, из-за чего страдает местное гражданское население", — отмечается в сообщении.

На Луганском направлении около 20:00 враг вел огонь из реактивной и ствольной артиллерии 152-го калибра по защитникам Зайцево, атака длилась около двух часов. Было выпущено почти сто снарядов, один из них попал в дом местных жителей по ул. Коляденко, 34.

Также террористы атаковали из 120-мм миномета защитников Лозового, а из 82-мм — опорные пункты воинов возле Новгородского и Луганского, по позициям неподалеку Новгородского стрелял танк. На Донецком направлении противник выпустил более десяти 120-мм мин в районе Верхнеторецкого.

Кроме того, на разных участках фронта злоумышленники активно применяли весь спектр пехотного вооружения. Под обстрелы попали защитники ряда прифронтовых населенных пунктов как в Луганской, так и Донецкой областях, были атакованы подступы к Светлодарску, Троицкому, Новгородскому, Красногоровке, Старогнатовки, Новотроицкому и Авдеевке.

"В связи с тем, что вражеский огонь был довольно плотным, почти на каждый обстрел военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору прицельным огнем", — добавили в штабе.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что на востоке Украины за прошедшую неделю (6-12 ноября) были ранены и убиты 35 боевиков.

Видео: Військове телебачення України