Виктор Небоженко: у России есть полгода для решения любых своих вопросов в Украине

Администрации Трампа понадобится полугода, чтобы сформировать позицию по Украине. Эти полгода — самое опасное для Украины время, открывающее окно возможностей для Путина, убежден политолог.

Виктор Небоженко Главред

На сайте "" состоялся чат с политологом и социологом, директором социологической службы "Украинский барометр". Общаясь с читателями, он прояснил положение дел для Украины после избрания в США нового президента: будут ли действия Трампа отличаться от его предвыборной риторики, чем похож стиль действий Трампа и Путина, почему Украина важна для Америки в противостоянии с Россией, а также почему команда нового президента США не сможет работать с нынешней украинской властью и будет пытаться ее сменить. Также политолог рассказал, почему Запад заинтересован, чтобы Россия была втянута в большое число конфликтов, каким образом он использует Путина как "инструмент для перестройки мира", а также как Россия использует Донбасс как "место для утилизации" русских националистов.

Кроме того, Небоженко рассказал, почему "минский формат" нежизнеспособен, и какая есть ему альтернатива, при каких условиях и с кем готов договариваться Путин по Донбассу, как внутренняя борьба идет в России между ГРУ и ФСБ, почему в Украине необходимы досрочные президентские и парламентские выборы, а также почему Россия не будет нападать с Донбасса, а если будет — только с территории Беларуси.

Представляем стенограмму чата с Виктором Небоженко.

Wrangler: Насколько будут отличаться и чем именно Трамп-предвыборный и Трамп-вступивший-в-должность? Насколько его действия как президента будут соответствовать его предвыборной риторике? Насколько он будет скован в своих решениях Конгрессом, Сенатом, спецслужбами США?

Виктор Небоженко: У 70-летнего старика риторику уже изменить нельзя. Но Америка — это Институты и Система. Никакой президент не может единогласно править Америкой.

У Трампа — три пути: защищать национальные интересы США, опираясь на американскую систему; вступить в зону импичмента, по любому поводу; создать аналогию с печальным сценарием Кеннеди. Я думаю, он выберет первый. Мы заинтересованы в этом, потому что в систему национальных интересов США входит поддержка их естественного союзника — Украины.

Wrangler: С чем связано "паломничество" отечественных политиков на инаугурацию в США? Это попытка попиариться или реальная возможность завязать полезные для страны контакты?

Виктор Небоженко: Только патологическая неуверенность наших политиков в своих статусах и ролях заставляет их искать внешнее доказательство своей силы. Возвращаясь из Вашингтона, наши горе-политики будут рассказывать нам многочисленные легенды о том, как именно на них посмотрел и как им подмигнул новый президент Трамп.

Виктор Небоженко Главред

Sidor: Виктор Сергеевич, во время избирательной кампании в Америки Украина делала ставку не на того кандидата, который стал победителем, при этом в адрес Трампа звучали весьма нелестные суждения. Как в будущем это аукнется на украинско-американских отношениях в период президентства Трампа?

Виктор Небоженко: Да, действительно, большинство политиков Украины были уверены, что победит Клинтон, как, впрочем, и большинство американских политологов и социологов. Дело в том, что Клинтон хорошо знала украинский вопрос, и Киев, и Кремль знали, чего от нее ожидать. А администрации президента Трампа понадобится не менее полугода, чтобы сформировать проукраинскую позицию. Это самое опасное для Украины время, ибо оно открывает окно возможностей для Путина по реализации его планов относительно Украины. Проблема в том, что украинская политическая элита легко меняет свои политические интересы, и в случае угрозы из Кремля легко пойдет ему навстречу.

Fedor: Что вы думаете о первых указах новоизбранного президента США?

Виктор Небоженко: Я не думаю, что это был результат системной работы. Самое худшее, что это — продолжение стилистики Путина, который с легкостью разрушил Будапештский меморандум и уничтожил международные гарантии. Если Путин и Трамп легко отменяют договора, то как возможны устойчивые международные отношения?

Тот факт, что Трамп разрывает серьезные международные соглашения, говорит о том, что Америка чувствует себя очень уверенно и хочет перезаключить соглашения с учетом своего возросшего могущества.

Слабый не разрывает договоры — это делает только сильный.

Fedor: Каких масштабов могут достичь протесты против Трампа в США и к каким последствиям могут привести?

Виктор Небоженко: Проблема Америки сейчас — это возникновение общественно-политической оппозиции. Обычно после выборов политическая жизнь в США заканчивалась. А сейчас мы увидим рост протестных настроений. И вот если там появятся свои лидеры, свои программы, то я могу прогнозировать их дальнейшее развитие. Если этого не произойдет, то к лету все успокоится.

Виктор Небоженко Главред

Fedor: Насколько при президенте Трампе сократится поддержка Украины Америкой — финансовая, военная, политическая?

Виктор Небоженко: Украина является с 2014 года естественным союзником Соединенных Штатов. Россия же является естественным противником США.

Американская внешняя политика скрывает один комплекс неполноценности — Карибский кризис 1962 года. Тогда, пропустив на Кубе победу социализма, США с ужасом узнали о том, что советские ракеты размещены на Кубе и угрожают США. И только выведение американских ракет из Турции, которые были направлены на СССР, заставило Советский Союз забрать свои ракеты с Кубы.

Поэтому США никогда не уйдут с Украины, потому что возможность размещения американских ракет на левобережье Украины является самым надежным средством ядерного сдерживания России. Не зависимо от того, какой общественно-политический строй будет в Украине.

Основы военной стратегии предполагают, что военные конфликты должны быть как можно дальше от границ своей страны. Именно это делает Украину столь важным для Америки и для России. Трамп может путать Словению с Украиной, Иванку с Иванной, но он никогда не отдаст стратегическое преимущество в руки своего врага — России.

Поэтому вполне возможно, что при уменьшении роли санкций будет возрастать военно-политическая поддержка Украины.

Другой вопрос, что Трамп прекрасно видит слабость украинского политического руководства, которому нельзя доверять. Поэтому, как бизнесмен, для того, чтобы вылечить компанию (Украину), прежде всего, он будет менять ее менеджмент (президента, депутатов, министров), а не банкротить фирму (Украину).

Виктор Небоженко Главред

Fedor: За пару дней до инаугурации в интервью Таймс Дональд Трамп обмолвился, что собирается предложить Путину снять с России санкции в обмен на соглашение о сокращении ядерных вооружений. Во-первых, какова вероятность, что это предложение будет оформлено официально? Во-вторых, насколько корректно торговаться, связывая две совершенно, казалось бы, не увязывающиеся вещи — санкции за агрессию и ядерное оружие? В-третьих, приемлем ли для Кремля такой вариант?

Виктор Небоженко: Предложение Трампа обменять ядерное разоружение России на снятие с нее санкций — очень наглое. Советники Трампа прекрасно понимали, что Россия не имеет других аргументов в мире, кроме своего ядерного потенциала. Зато теперь Трамп может со спокойной душой объявить о модернизации своих ядерных сил, что он уже и сделал. А тот факт, что санкции введены против России как реакция на агрессию Кремля, он использует в глобальной ядерной игре, и это говорит о том, что с марта 2014 года Украина является частью большой борьбы мира против РФ за международную стабильность. И не надо обижаться.

Ginger: Как вы считаете, исчерпана ли история с компроматами, которые якобы есть у России на Дональда Трампа? Не случится ли так, что пока из-за этих компроматов будут выяснять между собой отношения республиканцы и демократы, пока сообща они будут "воспитывать" Трампа, Россия в это время, пользуясь сосредоточенностью американцев на внутренних проблемах, будет делать все, что ни пожелает, в разных частях мира?

Виктор Небоженко: Я уже говорил, что у России есть полгода для решения любых своих вопросов в Украине. Если мы выдержим эти полгода, дальше Запад начнет активно помогать Украине, но уже с новым политическим классом в нашей стране. С этой публикой, которая сейчас правит страной, она работать не будет.

Что касается компромата на Трампа, ничего страшного в этом нет. Американская система — это не украинская система, она не позволит никакому политику работать против национальных интересов США.

Prokop: К каким практическим шагам может прибегнуть Россия в ответ на накопление натовского контингента в Польше и странах Балтии?

Виктор Небоженко: Вступление в Белоруссию и превращение ее, как и Крым, в милитаризированный, насыщенный тактическим ядерным оружием передовой бастион против Европы, что совпадает с интересами не Европы, а США, которые уже давно требуют большего вклада Германии и Франции в обороноспособность ЕС.

Виктор Небоженко Главред

Prokop: Возможны ли в России досрочные выборы президента в 2017 году, а не 2018-ом? Думаете, выборы в РФ, когда бы они ни произошли, что-то изменят, и к власти придет человек не из путинской компании? Есть ли запрос в российском обществе на политиков, исповедующих демократические ценности?

Виктор Небоженко: Да, возможны. Чем ближе выборы, тем больше шансов, что останется опять Путин. Чем дальше выборы в России, тем вероятнее появление новой фигуры, которая будет первое время имитировать путинскую политику.

Iron: По вашим оценкам, готов ли Путин сейчас договариваться об урегулировании ситуации на Донбассе, если да, то по каким именно вопросам?

Виктор Небоженко: Да, Путин готов договариваться. Но — на своих условиях и не с этим политическим руководством в Украине.

polit_ua: Для Росії зараз доволі вигідно складається ситуація у провідних країнах світу, які є союзниками України (наприклад, перемога Трампа — доволі лояльно ставиться до Путіна; попередні розклади сил на виборах у Франції — як не крути, а до влади прийде проросійськи налаштований політик тощо). Виходячи з цього, як може змінитися позиція РФ, коли вона відчує більш м'яке ставлення до себе і своїх дій з боку світових держав?

Виктор Небоженко: Не надо недооценивать Европу. Европа столько раз испытывала геополитические угрозы, что у нее накопился богатый опыт консолидации. Если вы заметили, то, например, во французской избирательной кампании сейчас появились не только открытые сторонники Путина, но и политики с противоположными избирательными стратегиями, которые заявляют: "Мы спасем вас от Путина!".

Такой же сложный процесс происходит и в Германии, где старый канцлер Шредер с нынешним министром иностранных дел Штаймайером не сумели сделать из пророссийского Габриэля удобного для них и Кремля кандидата в канцлеры.

Так что процессы не такие однозначные, как нам кажется из прессы. А все дело в том, что в Европе существует общеевропейская элита, которая не собирается "ложиться" под московских чекистов.

И самое главное — 150-летняя история Европы показывает, что чем больше растет национализм европейских государств, тем больше парадоксальным образом ненависть концентрируется на России. 1812 год — Наполеон объединил против России всю Европу. 1854 год — Крымская война, которая стала первой европейской войной против России. Две следующие мировые войны — Первая и Вторая, с колоссальным националистическим потенциалом, были направлены против России. Так что чем быстрее националисты разных европейских стран придут к власти, тем быстрее они обменяют финансовую помощь Путина на неблагодарность России.

Естественно, нам тоже достанется (национализм Польши, Венгрии, Румынии).

Виктор Небоженко Главред

Edmon: Летом 2017 года Путин введет российские войска в Беларусь в рамках учений "Запад-2017", и, как говорят, некоторые эксперты, часть этих подразделений там и останется. Вопрос: создает ли это дополнительную угрозу для Украины? Возможен ли вариант, что Путин начнет наступать еще и с севера, с территории Беларуси? И что в данной ситуации решает позиция Лукашенко, да и есть ли у него воля сопротивляться в случае таких действий российских войск и не допустить наступления с территории своей страны?

Виктор Небоженко: Да, такая вероятность существует. Дело в том, что зимой 2013 года, когда в Кремле решался вопрос о вторжении в Украину, генералы предлагали Путину наступать самым прямым путем к столице Украины — через Чернигов. В крайнем случае, захватывать сначала Харьков и Днепр ("Южмаш"), а Крым и юг Украины должны были отпасть сами собой. Но Путин выбрал не военное, а политическое решение — захватил сначала Крым, а потом вторгся в Донбасс и уперся в сопротивление украинской армии. Теперь, если он начнет наступать с Донбасса, это будет связано с многочисленными жертвами среди мирного населения. Поэтому, чтобы быстро достичь столицы Украины, ему проще всего начать наступление с севера через Славянскую Бельгию (Беларусь). Путин по-прежнему уверен, что его будут встречать с цветами в Киеве, и ему быстро удастся создать из предателей и депутатов "Оппоблока" марионеточное правительство.

Вероятное время — от марта до августа 2107 года. Если этого не произойдет, то дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет минимальным на протяжении последующих лет.

Максим Проклп: Почему мы не сняли художественный фильм о Голодоморе в Голливуде?

Виктор Небоженко: Потому что у нас нет лобби в Голливуде, а у американских украинцев нет денег на такой проект.

Sophie: Какую стратегию сейчас реализует Кремль по отношению к Украине? Отказался ли он от сценария широкомасштабного наступления, или взят курс на поддержание "тлеющего конфликта"? Если последнее, то — как долго такой вялотекущий конфликт может еще продолжаться?

Виктор Небоженко: Наше счастье, что Россией правит могущественный посредственный самодур. Он легко меняет свои стратегические планы, накладывая одну авантюру на другую.

Так, в отношении Украины действуют две прямо противоположные стратагемы — короткий блицкриг и стратегическое изматывание Украины, а также добровольный переход в лоно авторов фильма "Викинги" — Кремля. А в политической жизни этого делать нельзя, ибо разные стратагемы требуют различных тактических решений и политтехнологий.

Виктор Небоженко Главред

y-grek: Чи не є війна в Україні та війна в Сирії просто маленькими частинами великого "паззла", в який бавиться Кремль, та, якщо це дійсно так, то яка тоді в нього більш глобальна ціль?

Виктор Небоженко: Задача Запада, как бы цинично это ни звучало, — заставить Кремль развить бурную активность и агрессию в как можно большем количестве направлений. Чем в большем количестве конфликтов будет задействована Россия, тем меньше у нее будет союзников, и тем быстрее истощатся ее ресурсы. В то же время в условиях разрушенных международных отношений и разваленных двух десятков государств Запад имеет возможность строить новый международный порядок. Иными словами, Путин — всего лишь средство для перестройки этого мира. Но он об этом не подозревает. Вот почему Китай не хочет вступать в стратегический союз с Россией, ибо он не готов участвовать в разрушении мира, не получив за это ничего. А Путин удивляется "тупости" китайцев, которые не хотят с ним броситься в бой.

y-grek: Чому пробуксовує "мінський формат", на які результати від нього можна сподіватися (якщо об'єктивно оцінювати цей формат)? Чому західні політики продовжують повторювати, що виконання Мінських угод — це єдиний шлях до миру в Україні (згадайте хоча б сказане Байденом під час його "прощальної гастролі")?

Виктор Небоженко: "Минский формат" с самого начала был ублюдочным. Единственный вариант решения конфликта в "ЛуганДоне" это был "женевский формат", тот, с которого начинался весь международный переговорный процесс. Это была встреча США, Украины, России и ЕС. Путин быстро сообразил, что это ловушка, ибо он нес бы тогда ответственность за подписанные документы и считался бы участником конфликта. Поэтому он быстро отозвал Лаврова, и они придумали "минский формат". Но было поздно. Исходя из одного единственного заседания в "женевском формате", Запад, США и Европа приняли решение о введении санкций против России.

"Минский формат" не имеет ни ресурсов, ни механизмов гарантии для выполнения своих документов. Для сравнения могу сказать, что в том же Минске уже 20 лет собираются делегации Азербайджана, Армении и России по поводу разрешения конфликта в Нагорном Карабахе. Поэтому никакой "минский формат" или умерший "нормандский формат" не решат проблему войны в Украине.

Только встреча США, России, Украины и ЕС и принятые ими решения могут буквально в течение двух недель закончить войну на Донбассе. Других путей нет. Мы не можем победить врага — Россия сильнее нас, но мы научились эффективно обороняться. Так что военного решения нет ни с той, ни с другой стороны.

Виктор Небоженко Главред

Nemo: С чем связано нынешнее стягивание сил Россией к границе с Украиной? Речь идет о более чем 10 тысячах военных. Также сообщалось, что Россия перебрасывает на Донбасс топливо, боеприпасы, а также что началось перемещение сил боевиков…

Виктор Небоженко: Тут две проблемы. В любой стране, когда начинается военный конфликт, возрастает роль военных, армии, генералов. В России это породило реанимацию старого конфликта между ГРУ и ФСБ. Кстати, этот конфликт между армией и чекистами идет со времен Чехословакии и Афганистана. И сейчас Путин вертится между требованиями генералов России о нападении на Украину и требованиями чекистов, которые понимают абсурдность дальнейшей авантюры. Чекисты предпочитают зарабатывать деньги, становиться миллионерами, а не решать какие-то задачи в неуправляемой Украине. Вот, кстати, почему Путин позволил наиболее агрессивной части военных начать войну в Сирии.

Второе — нападение на Украину со стороны Донбасса в чисто военном плане невозможно. Только через Беларусь. Будем надеяться, что это не произойдет.

Nemo: Как должно действовать украинское командование, военачальники, чтобы как можно скорее завершить войну на Донбассе? И демонстрирует ли оно, по-вашему, реальное стремление закончить войну поскорее?

Виктор Небоженко: Я уже говорил, что война не решается военными средствами ни со стороны Украины, ни со стороны России.

Виктор Небоженко Главред

Nemo: Виктор Сергеевич, как вы считаете, нужен ли России Донбасс в ее составе, как тот же Крым? Потянет ли она прокормить еще один "рот"?

Виктор Небоженко: В России нет таких гуманистических принципов — прокормить еще один "рот". Там только 25% субъектов федерации к 2017 году оказались способны обеспечивать себя самостоятельно. Остальные кормятся из федерального бюджета. Поэтому России безразлично — кормить ли еще двух так же, как и остальных.

Но Донбасс очень важен для России как место для утилизации чисто российского элемента — русских и русских националистов. До 2012 года русский национализм рос мощными темпами в России. Он захватил часть русской интеллигенции, чиновников и военных. Все это было уничтожено и использовано Кремлем в его авантюре против Украины. Принцип простой — хочешь быть русским, иди воюй на Донбасс. Место русского — не в России, а за ее пределами. Место, где должны быть русские, называется "Новороссией", а русские патриоты в России хотят "Новороссию" в своей собственной стране, а не за рубежом. Но Путин их переиграл и практически уничтожил.

Виктор Небоженко Главред

Joker: Как на сегодня можно оценить вероятность досрочных выборов ВРУ?

Виктор Небоженко: Давайте говорить не о вероятности, а о необходимости. Если политический класс и государственные органы не выполняют своих функций, то мы либо меняем институты власти (конституционный процесс), либо меняем через выборы людей, осуществляющих эту власть.

Украина продолжает падать в пропасть. Досрочные выборы президента и ВР крайне необходимы. Если вы тяжелобольному даете какие-то лекарства, и они не помогают, вы не продолжаете давать эти лекарства, а ищите новые. Если уверенная в себе власть опасается бунтов, майданов, переворотов, то во всем мире существует только один путь — досрочные выборы. Наиболее циничные политики говорят, что досрочные выборы — это дорого. Но почему Испания на протяжении полугода проводила четыре раза выборы, пока не добилась стабильного правительства? И почему Украине не может сменить коррумпированных и непрофессиональных "врачей" на более ответственных и подготовленных? Все очень просто — власть не собирается меняться.

Joker: Досидит ли Порошенко на должности до конца своего срока? Есть ли для него риск раньше покинуть должность?

Виктор Небоженко: Порошенко знает английский язык, еще немножко — болгарский, еще немножко — молдавский. Хорошо владеет русским. Поэтому в случае ухода его с поста президента, ему есть куда уезжать. Это будет либо воссоединение с семьей в Лондоне, либо отъезд в какой-нибудь офшорный рай… Так что у него есть выбор. Но Порошенко умный человек и будет цепляться за власть до последнего, поэтому вполне возможно, что он сделает досрочные президентские выборы, что было бы неожиданно для его политических противников.

Виктор Небоженко Главред

Marichka: Поясніть, чому політики витягають на поверхню питання мови, історії, культури, релігії — найбільш болючі, дратівливі для нашого суспільства питання? Звідки пішла така "політтехнологічна мода"? Здається, раніше ніхто й не помічав цих непереборних відмінностей, не ділив країну по Дніпру… От і зараз у нас знову звернулися до "мовних проблем" — аж три законопроекти в Раді. В чому ризик спекуляцій на цих темах? Дякую.

Виктор Небоженко: Вопрос о языке должен быть снят после того, когда на протяжении трех лет украинские солдаты и офицеры всех областей Украины сражаются на войне. Но вопрос о законе о языке поднимается сейчас неслучайно. Он должен скрыть, отвлечь внимание общественности от какой-то большой авантюры, которую готовит власть.

mister_X: Виктор Сергеевич, ваша социологическая служба проводила исследования протестных настроений украинцев в последнее время? Насколько они реально высоки сейчас? Не кажется ли вам, что в результате социальной и экономической политике этой власти мы постепенно приближаемся к той грани, которая предшествовала и последнему "социальному взрыву", Майдану?

Виктор Небоженко: Да, я провожу регулярно социологические исследования. Скажу честно: мы не научились предсказывать "социальные взрывы". Готовых выступить в защиту своих прав, свобод и против действующей власти в стране не более 9-12%. Но, как показали два Майдана, события носят взрывоопасный характер, и тогда к этой небольшой группе агрессивно настроенных оппонентов власти присоединяются пассивные.

Могу точно сказать, исходя из данных моих многочисленных исследований, что растет внутренняя агрессия населения по отношению к представителям власти. Во-первых, практически нет ни одного органа власти, который бы пользовался авторитетом и доверием у населения. А, во-вторых, что более страшно, когда мы спрашиваем людей, что нужно сделать с теми чиновниками, депутатами, министрами, которые воруют, заняты в коррупции, то в основном респонденты ищут наиболее радикальные предложения. Большинство требует немедленной расправы, конфискации собственности, тюрьмы и даже расстрелов. До Майдана 2014 года таких ответов я не получал.

Виктор Небоженко Главред

mister_X: Насколько велик риск, что Донбасс навсегда останется "выжженной землей", непонятной "серой зоной", в которую уже не вернется прежняя довоенная жизнь?

Виктор Небоженко: Донбасс будет восстановлен. Там будет проведена первичная демократизация, санация, фильтрация, полная демилитаризация. В социально-экономическом плане Донбасс будет восстановлен за счет репараций, которые будет выплачивать РФ Украине на протяжении десяти лет.

Kleo: Наскільки дії київської влади, за вашими оцінками, сприяють тому, аби мешканці окупованих територій і Криму, і Донбасу прагнули бути в складі України? Чи, навпаки, дедалі більше відштовхують їх?

Виктор Небоженко: Точно так же, как провинции Украины не чувствуют себя "родственниками" Киева, как увеличивается дистанция между центром власти и регионами, все большее расстояние отделяет киевскую власть и ее политику от того, что творится в зоне АТО. Пока не сменится нынешняя киевская власть и ее бездарная политика в отношении оккупированных территорий, мы не можем рассчитывать на достижение взаимопонимания между регионами, континентальной Украины и "ЛуганДоном", а также областей Украины с Киевом.

Nina27: Як може бути так, що Україна, армія якої є гола й боса, яка постійно випрошує допомогу зброєю, є в десятці (!!!) найкрупніших експортерів зброї у світі?

Виктор Небоженко: Она всегда была в числе самых крупных экспортеров оружия. У нас мощнейший военно-промышленный комплекс. Другой вопрос — как нынешняя власть им распоряжается? Что ее больше интересует — новые образцы оружия или взятки на военных поставках?

Valentyna: Що Ви, Вікторе Сергійовичу, думаєте про економічну та соціальну політику цієї влади? Як довго вона знущатиметья над народом, скільки триватиме ще зубожіння українців?

Виктор Небоженко: Я думаю, что еще года два будет продолжаться. Мэры маленьких городов будут сменять друг друга на должности премьер-министра и тренироваться на украинцах.

Виктор Небоженко Главред

Vopros: Вы верите, что хоть в какой-то перспективе Крым вернется в состав Украины? Или о нем пока стоит забыть, как говорит известная деятельница?

Виктор Небоженко: Нет, Крым должен быть постоянно в поле зрения Украины. Но в отличие от Донбасса, Крым будет возвращен другим путем. Сначала это будет негативное международное влияние: когда исламские фундаменталисты и ИГИЛ перенесут свою деятельность в Крым в разгар туристического сезона, что резко обострит ситуацию на полуострове и докажет неспособность Кремля обеспечить безопасность Крыма. После этого начнутся переговоры в рамках "женевского формата" о переходном периоде, при котором будет проведена демилитаризация Крыма (сокращение базы Черноморского флота и отзыв в Россию тактического ядерного оружия с территории Крыма). В конечном счете в Крыму появится временная международная администрация под эгидой ООН с согласия Украины и России. И после этих шагов можно будет ставить вопрос о возвращении Крыма Украиной.

Vopros: Кому выгодно затягивание войны на Донбассе, какой стороне? Были ли у украинской власти возможности, которыми она не воспользовалась, чтобы уже завершить этот конфликт?

Виктор Небоженко: Военных возможностей не было, а сама украинская власть не пользуется международным престижем. Но сегодняшняя война и со стороны зоны АТО, и со стороны Луганска и Донецка породила огромное количество людей, заинтересованных в продолжении войны. Это не только те, кто обогащается на военных поставках со стороны Кремля и Киева. Прежде всего, это те, кто наживается на огромных объемах контрабанды, которая проходит через Донецк и Луганск. Зона АТО и сепаратистские республики превратились в огромный международный контрабандистский хаб, который выгоден и Азии, и России, и Европе.

roman_: С чем связано вчерашнее сообщение в российских СМИ о том, что новый президент Украины уже обозначился — Виктор Пинчук? Что дальше, как теперь Россия будет продвигать этого кандидата?

Виктор Небоженко: Я не думаю, что Пинчук — кандидат в президенты. Скорее, это способ давления на президента Петра Порошенко. Я уже говорил, что и Запад, и Кремль разочарованы в Порошенко, и вполне возможно, что будут вместе искать способы его устранения.

Надежда Майная

Фото Александра Синицы