Военный эксперт рассказал о серьезном потенциале ЗСУ-23-4 "Шилка", модернизированной в Украине

Дальность поражения целей зенитной установки уже превышает 5 км.

ЗСУ-23-4 «Шилка» на выставке "Оружие и безопасность-2017" УНИАН

На открывшейся во вторник, 10 октября, в Киеве XIV Международной специализированной выставкеукраинские оружейники представили интересную модернизацию ЗСУ-23-4 "Шилка", которая имеет серьезный потенциал на международном рынке.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом журнале.

По словам военного эксперта, силами ГП "Арсенал" "Шилку" обновили, установив на неё:

— РЛС с цифровой антенной решёткой, позволяющей осуществлять определение цели на расстоянии до 35 км, с эффективной площадью рассеивания в 1 кв. м до 20 км, с ЭПР 0,1 кв. м до 10 км;

— оптико-локационную систему, позволяющую осуществлять определение и сопровождение цели;

— размещение модуля с 4 ЗУР. Вероятно, что это комплекс ПЗРК "336-24", позволяющий поражать цели в сложной помеховой обстановке с коэффициент вероятности 0,4–0,6. Дальность же поражения целей превышает 5 км.

Что же, "Шилка" однозначно преобразилась и, будучи ранее весьма опасным средством ПВО, способным поражать не только воздушные цели, но и крошить вражеские опорники прямой наводкой, получила дополнительные возможности по ликвидации недружественных объектов. Но, в данной модификации я, прежде всего, увидел серьезный потенциал на международном рынке, подчеркнул аналитик "Информсопротивления".

Он заметил, что ЗСУ-23-4 стоит на вооружении многих стран, которые сейчас озабочены процессом обновления своего арсенала. В частности, на вооружении у Ирана около 100 единиц ЗСУ-23-4, у Алжира — более 200 "Шилок", в Индии — около 100, а у Египта более 350. И это не полный перечень операторов данной зенитной установки. А потому, подобная модернизация может в ближайшие годы быть весьма востребованной не только для ВСУ, но и за рубежом, подчеркнул эксперт.

ЗСУ-23-4 «Шилка» на выставке "Оружие и безопасность-2017" УНИАН

Напомним, на выставке "Оружие и безопасность-2017" Укроборонпром показал боевую машину поддержки танков, новейшие БТР и БРДМ.