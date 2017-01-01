Вятрович о запрете "бандеровской идеологии" в Польше: это шаг к ухудшению отношений с Украиной

Вятрович заявил, что принятие закона о запрете "бандеровской идеологии" скажется и на украинцах, которые работают в Польше.

Владимир Вятрович. Главред

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что принятие польским Сеймом закона о запрете "бандеровской идеологии" только ухудшит отношения между Варшавой и Киевом.

Он также рассчитывает на реакцию на этот закон со стороны украинских политиков, МИД и историков.

"Тот закон, который обсуждался, может поставить точку в украинско-польском диалоге историков вокруг такой тяжелой проблемы. То есть в любом случае это попытка политиков остановить какие-либо обсуждения между украинскими и польскими историками этой проблемы", — сказал он в комментарии InfoResist.

По его словам, под понятием "бандеровская идеология", которую запрещает закон, можно иметь ввиду множестве вещей.

"И украинский национализм и украинский патриотизм. Например, если "бандеризм" приравнен к нацизму и к коммунизму, очевидно, что это является свидетельством того, что современная польская власть абсолютно негативно относится к теперешней Украине", — убежден он.

Он полагает, что в результате принятия этого закона, возможны случаи, когда бойцы АТО, которые воевали на Донбассе под красно-черным флагом, могут быть задержаны и осуждены в Польше, если приедут в страну с таким же флагом в автомобиле.

Благодаря этому закону, считает Вятрович, в Польше смогут сажать в тюрьму украинцев, которые совершат преступление.

Он также отметил, что принятие этого закона скажется и на украинцах, которые работают в Польше, сообщает 112 Украина.

"Боюсь, этот закон повлияет и на них", — отметил Вятрович, добавив, что не исключает возможности проявлений сегрегации в отношении украинцев.

"Вполне возможно. Несмотря на то, что из уст политиков Польши постоянно звучат странные заявления об украинских беженцах, несмотря на то, что мы были свидетелями ксенофобских нападений на украинцев за то, что они разговаривали на украинском языке в Польше", — предположил он.

Напомним, ранее Сейм Польши утвердил закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". На основании закона в Польше смогут заводить уголовные производства в отношении лиц, которые отрицают вину украинских националистов за преступления против поляков.

За пропаганду так называемой "бандеровской идеологии" можно будет получить штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.