Взрывы на складах под Винницей прокуратура расследует как диверсию. Порошенко созывает военный кабинет

Из-за взрывов на военных складах СБУ приостановила антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице.

Reuters

"Принял решение созвать военный кабинет при участии премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, председателя СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы", — говорится в сообщении на странице Порошенко в Facebook.

Между тем, военная прокуратура квалифицировала пожар и взрывы на складе с боеприпасами близ Калиновки Винницкой области как диверсию, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, пишет УНИАН.

"Военная прокуратура Южного региона внесла в ЕРДР уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса — диверсия. Наши сотрудники будут входить в состав следственной группы, продолжаются оперативные и следственные действия", — заявила она.

В СБУ также отметили, что из-за взрывов на военных складах приостановлены антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице

"Накануне учений управления СБУ в Винницкой области проинформировало население о проведении плановых тренировок с 26 сентября представителями СБ Украины, Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил, пограничников, других региональных субъектов борьбы с терроризмом, органов власти и самоуправления, отрядов территориальной обороны", — заверили в ведомстве.

Как добавили силовики, антитеррористические учения были включены в план работ управления СБУ в Винницкой области на 2017 год еще в конце прошлого года, их проведение предусмотрено действующим законодательством.

Напомним, в 20 километрах от Винницы в поселке Калиновка горит один из крупнейший военных арсеналов Украины.