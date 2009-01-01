Взрывы под Винницей. Экс-командира в/ч судили за халатность при закупке противопожарного имущества

Малежик в суде призналсвою вину, что нанес ущерб государству на сумму свыше 188 тысяч гривен.

Взрывы на военных складах под Винницей. Reuters

В конце апреля 2017 года командира воинской части в Калиновке Винницкой области, где накануне произошли взрывы на складах с вооружением , осудили за халатное отношение к службе в условиях особого периода.

Соответствующее решение принял Калиновский районный суд Винницкой области, постановление опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, пишет УНИАН.

По информации издания, 7 июля 2015 года командиром воинской части был назначен Игорь Малежик, а по состоянию на 26 сентября 2017 года должность занимал Николай Батюк.

"На основании приказа начальника Генерального штаба №417 от 7 июля 2015 года полковник Игорь Малежик назначен на должность командира воинской части А1119 (г. Калиновка Винницкой области, ул. Арсенальная) и приступил к исполнению обязанностей по должности", — говорится в документе.

По данным следствия, 23 февраля 2016 года воинская часть А1119 в лице ее командира заключила договор о закупке пожарно-технического имущества за бюджетные средства в СПД на общую сумму 188 738 грн 80 коп. В частности, речь идет о 131 огнетушителе ОП-5, 42 огнетушителях ОУ-5 (ВВК-3,5), 24 брезентовых кошмах, 35 кожаных крага, 18 поясов пожарного, 74 пожарных рукава д.51 "Т" (полотно), 30 пожарных рукавах Д66 "Т" (полотно), 30 пожарных рукавах Д77 (полотно), 6 ручных пожарных стволах РСК 50, 2 пожарных спасательных веревках L=30 м, 10 пожарных рукавах д.51 мм "К" ГР.

Кроме этого, отмечается, что согласно условиям договора, полковник должен был рассчитаться с поставщиком после поступления в часть противопожарного имущества. Однако Малежик подписал платежное поручение о переводе бюджетных средств до получения товаров, не удостоверившись в факте получения частью имущества и не установив его состояние, чем нанес ущерб государству на сумму свыше 188 тысяч гривен.

Во время судебного процесса военный признал свою вину и заключил сделку с военной прокуратурой, поэтому вместо 2 лет лишения свободы суд назначил ему наказание в виде 2 лет служебного ограничения с отчислением из суммы его денежного обеспечения в доход государства в размере 10%.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко созывает военный кабинет из-за пожара на военных складах в Калиновке Винницкой области.

Как известно, в 20 километрах от Винницы в поселке Калиновка горит один из крупнейший военных арсеналов Украины.