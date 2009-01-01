Яценюк после встречи с Байденом: Украина всегда будет ценить помощь великого вице-президента США

Умение понимать реалии является определяющим для успешного государственного деятеля и политика, говорит лидер "Народного фронта".

Джо Байден и Арсений Яценюк Facebook Арсения Яценюка

В понедельник, 16 января, лидер партии "Народный фронт"встретился с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Киев.

"Джозеф Робинетт Байден-младший относится к числу самых выдающихся государственных деятелей Соединенных Штатов всех времен", — написал Арсений Яценюк в своем Facebook по завершении встречи.

Он подчеркнул, что Джозеф Байден — один из самых преданных друзей Украины в американской истории: "Он понимает Украину. Осознает большое значение Украины. Разделяет большие устремления нашего народа, нашу преданность свободе и чувствует ту несправедливость, которая совершалась против нас на протяжении веков".

"И как великий политик Джозеф Байден всегда точно понимает пределы реальности, а посему силой своего видения, настойчивости и желания меняет эту реальность. Возможно, именно эта черта — умение понимать реалии, чтобы их менять — и является определяющим для успешного государственного деятеля и политика", — написал лидер "Народного фронта".

Украина всегда будет ценить помощь великого вице-президента США Джозефа Робинетта Байдена-младшего, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Правительства Украины, которые я имел честь возглавлять, всегда будут помнить о поддержке вице-президента Джозефа Байдена и его преданной команды в самые критические и сложные времена испытаний".

"Я всегда буду благодарен Тебе за дружбу, дорогой Джо. Остается еще много работы. Продолжаем работать. Как всегда, был рад Тебя видеть", — написал Арсений Яценюк.

Фото: Facebook Арсения Яценюка