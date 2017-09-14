"Яценюк" в Приднестровье. Стало известно, кто оказался на фото из дела следователей РФ

Артеменко подтвердил, что участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Чечне.

Вячеслав Артеменко (в центре, в очках) фото: Украинская правда

Соратник лидера партии "Братство" Дмитрия Корчинского Вячеслав Артеменко оказался человеком, чье изображение российская экспертиза выдала за фото экс-премьер-министра Арсения Яценюка

Об этом Артеменко сообщил в комментарии "Украинской правде".

Он подтвердил, что участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Чечне, о чем есть упоминание в книге Корчинского "Война в толпе". А фотография, на которой российские следователи идентифицировали Яценюка по словам активиста была сделана в Рашкове (Приднестровье, Молдова), где Артеменко командовал гарнизоном УНА-УНСО.

"Меня там фотографировали, хотя у меня лично нет фотографий из Приднестровья. Я осознавал последствия и сейчас осознаю. Я не интересуюсь своим прошлым, я его прожил", — пояснил бывший боец УНА-УНСО.

Артеменко добавил, что сейчас "мирно выращивает арбузы".

Вячеслав Артеменко (за спиной Дмитрия Корчинского) фото: Украинская правда

Напомним, ранее в Сети потроллили новые обвинения следователей РФ в адрес Яценюка.

Фото: pravda.com.ua.