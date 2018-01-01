Юлию Тимошенко могут снова посадить в тюрьму- Тука

В этот раз уже сидевшая при Януковиче лидер партии "Батькивщина" может оказаться за решеткой по меньшей мере, за клевету.

Тука считает, что Йуля оклеветала гаранта УНИАН

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко , уже "отмотавшая" срок при режиме Януковича, рискует вновь угодить за решетку - на этот раз за клевету.

Об этом заявил в эфире телеканала "Эспрессо", замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука.

Тука считает, Тимошенко должна ответить за свои слова.

"Я надеюсь, что в администрации президента есть достаточно профессиональных юристов для того, чтобы этого человека за такие обвинения привлечь к суду. Она потом будет, конечно, заявлять о политическом преследовании", - заявил Тука

Замминистра заявил, что правоохранительным органам не нужно будет обращать внимание на эти слова Тимошенко. По его словам, абсолютно все, кого "берут за определенные органы", начинают рассказывать о политическом преследовании.

"Госпожа Тимошенко предоставила информацию о конкретных преступлениях со стороны президента Украины. "Есть тайные переговоры, план тайный" - откуда она его знает непонятно, "сдача территорий". За такие вещи нужно, в конце концов, нести ответственность. Я за то, чтобы ее привлекли к суду", - заявил Тука.

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Напомним, телепередачу на канале UA:Перший, в эфире которой лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко 5 июля обвинила президента Порошенко в желании развязать войну на Донбассе, чтобы захватить власть, собрались закрыть из-за "неоднократных нарушений стандартов".

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