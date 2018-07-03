СБУ запретила въезд в Украину политтехнологу Тимошенко - СМИ

Политтехнологу Алексею Ситникову запретили въезд в Украину сроком на три года.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

Такое решение принято в связи с с работой Ситникова в аннексированном Крыму - в сентябре 2017 году он участвовал в предвыборной кампании "губернатора" Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Отмечается, что в конце 90-х Сытников придумал Юлии Тимошенко один из ее наиболее запомнившихся атрибутов - косу. Политтехнолог сотрудничал с "Батькивщиной" и в 2000-х годах. В ходе президентской кампании в России непродолжительное время работал в штабе Ксении Собчак.

Напомним, в конце июня аналитики Киевского международного института социологии провели исследование и пришли к выводу, что если бы президентские выборы в Украине состоялись в июне 2018 года, то победу одержала бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - ее рейтинг вдвое превысил показатели поддержки действующего главы государства Петра Порошенко.

За Юлию Тимошенко высказались 22,8 процента опрошенных, за экс-министра обороны Украины и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 16 процентов, за главу Радикальной партии Олега Ляшко - 13,2 процента, за главу "Оппозиционного блока" Юрия Бойко - 10,6 процента, за действующего президента Петра Порошенко - 10,5 процента, за Вадима Рабиновича - 8,4 процента, за мэра Львова Андрея Садового - 3,9 процента, за главу лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока - 2,6 процента.