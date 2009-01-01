Зачистки и "концлагерь" в Краматорске. Боевики пугают жителей Дебальцево и Углегорска приходом сил АТО

Террористы не прекращают обстрелы украинских военных на Светлодарской дуге/

Тюрьма в Гуантанамо, иллюстрация Reuters

В районеоккупанты продолжают пытаться дезорганизовать оборону сил АТО путем постоянного огневого воздействия на передовые позиции, а также цели в тактическом тылу.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в течение суток противник обстрелял 122-мм артиллерией как передовые позиции ВСУ севернее Калиновки и в районе высоты 223.9, так и цели южнее Луганского, восточнее Светлодарска. В течение суток — несколько интенсивных огневых налётов 120-мм миномётами по всей Светлодарской дуге. Кроме того, бронегруппа оккупантов из 2-х БМП-2 вела обстрелы позиций сил АТО северо-западнее Логвиново из штатных 30-мм автоматических пушек.

В то же время в прифронтовой полосе ДНР в районе Светлодарской дуги (Дебальцево, Углегорск и др.) боевики массово распространяют слухи о том, что в случае возвращения ВСУ в данных населенных пунктах будут проводиться массовые зачистки с последующей отправкой всего местного населения "в концлагеря под Краматорском".

Очевидно, целенаправленное распространение данных слухов является следствием требований Украины о возвращении к линии разграничения на 19 сентября 2014 года, когда данный район контролировался Украиной, и должен ею контролироваться и сейчас в соответствии с Минскими соглашениями, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, летом 2016-го агентура охранки ДНР запустили страшилку о "концлагере" под Краматорском и "украинских карателях", усиленных "группами полицаев из Западной Украины".