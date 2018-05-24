"Задавить Украину". Ветеран разведки рассказал о политике России по Азовскому морю

РФ хочет поставить в неудобные рамки рыболовную отрасль нашей страны, считает эксперт.

Политика России по Азовскому морю заключается в том, чтобы экономически задавить нашу страну, полагает ветеран разведки syl.ru

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что политика Российской Федерации по Азовскому морю, учитывая строительство Крымского моста , заключается в том, чтобы экономически задавить Украину.

РФ никогда не признавала условную границу в Азовском море, рассказал эксперт "Апострофу".

"Во-первых, со строительством Керченского моста уменьшается тоннаж судов, которые могут пройти под этим мостом — это сильный удар по экономике, по портовой системе Мариуполя", — отметил собеседник.

По его словам, "во-вторых, Россия хочет поставить в неудобные рамки рыболовную отрасль Украины в Азовском море и тем самым создать условия для нанесения Украине значительного экономического ущерба".

"И, в-третьих, это проба пера с тем, чтобы использовать этот фактор и в военном компоненте, потому что Россия никогда не признавала условную границу в Азовском море, а теперь понятно, почему она ее не признавала", — добавил Богдан.

"И эти попытки направлены на то, чтобы, с одной стороны, отвлечь внимание общественности, а с другой — нанести Украине серьезные убытки и привести к определенному нагнетанию ситуации в Украине. Ведь падение экономики приведет к недовольству, потому что за этим идут низкая зарплата, падение социальных стандартов и тому подобное", — объяснил эксперт.

Ранее СМИ писали, что после задержания украинскими пограничниками судна "Норд" из захваченного РФ Крыма командование российского Черноморского флота, включая морскую авиацию, готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

Позже в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с 30 апреля были зафиксированы случаи остановки и досмотра ФСБ России невоенных судов, следующих в нашу страну. Узнать больше об инцидентах можно здесь.

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