Западные СМИ призывают США к следующему шагу в военной поддержке Украины

Публикация вышла в печатной версии более полумиллионным тиражом, а также в виде электронной рассылки 775 тыс. адресатам.

По инициативе посольства Украины в США одно из центральных американских изданий The Washington Post разместило на своих страницах большой постер с призывом сделать "следующий шаг" в процессе военной поддержки Украины, которая сохраняет безопасность всей Европы.

Публикация вышла в печатной версии более полумиллионным тиражом, а также в виде электронной рассылки 775 тыс. адресатам, сообщает Укринформ.

"Украине удается удержать оборону против российской агрессии в восточном регионе Донбасса, но цена за это высока: более 10 тыс. украинских воинов были убиты и ранены. Насилие продолжается. Эта угроза украинскому народу и безопасности Европы должна быть остановлена", — отмечается в иллюстрированном тексте.

При этом отмечается, что сейчас Украина тратит 5,6% ВВП на безопасность и оборону. Восемь украинских батальонов достигли совместимых с НАТО стандартов; Соединенные Штаты поставили контрбатарейные радары; американские инструкторы провели тренинги для более 4 тыс. украинских военнослужащих — и это позволило сохранить много жизней в Украине.

"Военная поддержка США к этому времени имела жизненно важное значение для обороны Украины, и Украина готова к следующему шагу", — отмечается в публикации.

Посол Украины в США Валерий Чалый в комментарии по этому поводу отметил, что обнародованный месседж "абсолютно прозрачен". Он информирует о достижениях украинской армии, реальной пользе от помощи США и уровне двустороннего взаимодействия между Америкой и Украиной в военно-технической сфере.

"Мы ждем следующего шага, и очень надеюсь, что такой шаг будет сделан", — подчеркнул Чалый.

Он также отметил, что такого рода публикации, безусловно, имеют свое влияние.

"Я видел газету, открытую именно на этой странице в некоторых очень важных кабинетах в Соединенных Штатах. Это означает, что на нее точно обратили внимание", — подчеркнул он.

Напомним, американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что в Белом доме находится на рассмотрении находится предложение об увеличении военной помощи Украине, в частности предоставление оборонительного летального оружия, чтобы она могла лучше защищать себя от любых возможных дальнейших военных акций России.