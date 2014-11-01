"Завоеватели Закарпатья". Военный эксперт потроллил армию Венгрии

ВСУ будут способны разогнать к чертовой бабушке этих агрессоров-захватчиков,подчеркнул Машовец.

Венгерский военный hungarytoday.hu

Сухопутные войска Венгрии включают в себя две развернутые бригады, причем одну з них планировалось сократить.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец написал в своем Facebook.

Он отметил, что 5 пехотных батальонов ВС Венгрии располагают БТР-8080А, 1 танковый батальон танками Т-72М1 и один разведывательный батальон аналогом советской БРДМ-2 — D-944 PSzH.

"Это примерно — 30-33 танка, до 370-380 БТР-ов и еще около 40 единиц того жидкого г**на ... есть еще около 22-24 бронированных машин разграждения и разминирования в инженерных войсках, (чешская модификация на базе БМП-1)", — пояснил военный эксперт.

"Также, сухопутные завоеватели Закарпатья имеют в своем составе до 24 еще советских 152-мм пушки типа Д-20 и аж 10-12 единиц 155-мм чешских САУ "ДАНА-ZTZ" и где штук 65-70 офигенно современных 82-мм минометов типа 2Б14 "Поднос" ... говорят на складах еще сохранилось до 100 единиц 120-мм минометов и столько же 82-мм ...", — рассказал он.

"А вот с ВВС у очень тщеславных мадьяр... все более сложно. 12 шведских многоцелевых истребителей Saab JAS 39C, еще 4 штуки — их учебный вариант типа Saab JAS 39D, 9 учебно-боевых (легких штурмовиков) типа L-39ZO Albatros и еще 24 единицы на хранении (собрали из бывших стран Варшавского пакта). Не менее, чем 24 единиц Миг-29 и Миг-29УБ (в длительном хранении, сняты с вооружения в 2010-м году). Также на консервации находится до 11 единиц Су-7Б, 16 — Су-22М3 и Су-22УМ3, 13 штук — МиГ-23 различных модификаций (в основном полученных из Германии). Есть еще некоторое количество МиГ-21Ф-13 (по крайней мере, 12 таких самолетов мадьяры поставили в Сирии, ага ... том же Асаду ...). Есть 11 учебных, воздушно-моторных рода Як-52, еще 5 на хранении. 4 военно-транспортных Ан-26 (из них по крайней мере 1-2 постоянно в ремонте), еще 2 — законсервированы. 18 единиц вертолетов типа Ми-817 из них, по крайней мере, 10 единиц модернизированных по программе "Евровертолет". 8 боевых (огневой поддержки) МиГ-24, еще 4 — на консервации", — подчеркнул эксперт.

"С ПВО у этих потомков Аттилы, еще больше ж**а. 8 единиц ЗРК 2К12 "Квадрат" на консервации (постепенно режутся на металл) и — 48 единиц передвижных (или определенное количество, до трети, перевозных) французских ПЗРК "Мистраль". Еще мадьяры имеют для контроля за воздушным пространством по 4 единицы наших родных украинских РЛС — 19Ж6 и 5Н84А "Оборона", еще по 2 каждого типа — на консервации", —рассказал он.

"И вот вся эта хрень, "вожделеет" по подсказке из Кремля наше замечательное и живописное Закарпатье. Думаю, в чрезвычайных ситуациях одна 128-я Закарпатская горно-пехотная, усиленная 1-2 фронтовыми батальона "Правого сектора", будет способна разогнать к чертовой бабушке этих агрессоров-захватчиков", — добавил Машовец.

Напомним, ранее в Венгрии у посольства Украины устроили акцию за "самоопределение Закарпатья".

Фото: hungarytoday.hu.